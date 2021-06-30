Известный 31-летний артист Эйбел Макконен Тесфайе, более известный как The Weeknd, примет участие в создании сериала Идол для HBO о секретном культе.

В проекте он появится в качестве главного героя, при этом примет участие в создании сценария.

Сериал получил название Идол, а сюжет посвящен эксцентричной поп-исполнительнице, которая заводит бурный роман с владельцем некого клуба в Лос-Анджелесе, США, по совместительству лидером мистического культа.

Шоураннером и сценаристом Идола стал канадский певец Джозеф Эпштейн.

Это не первый случай, когда The Weeknd пробует себя в роли сценариста. Он также написал сценарий для комедийного мультсериала Американский папаша, где спел песню о своей девственности.

Помимо съемок в сериале, The Weeknd является одним из самых успешных музыкантов современности, и может похвастаться выступлением на шоу Супербоул.

Его музыкальный альбом After Hours собрал 7 млрд прослушиваний на музыкальных платформах, а самой популярной песней оказалась Blinding Lights.