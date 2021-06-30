Amazon Prime презентовал первый тизер новой адаптации Золушки, в которой американский актер Билли Портер предстал в образе крестной феи.

Главную роль Золушки исполнит кубино-американская певица Камила Кабельо. Принцем стал британский актер Николас Голицын.

Крестная фея в ремейке Золушки гендерно нейтральная — ее сыграет Билли Портер. В тизере он предстал в оранжевом платье.

Стоит отметить, что актеру не впервые одевать женские платья, поскольку он любит удивлять публику на красных дорожках, на которых множество раз появлялся в женском одеянии.

В фильме появятся актрисы Идина Мензел, Минни Драйвер, Шарлотта Спенсер. Актеры — Пирс Броснан и Джеймс Корден, а также комик Джон Малейни.

Премьера Золушки на Amazon Prime Video уже этой осенью — 3 сентября.

В конце мая Билли Портрет признался, что он ВИЧ-позитивен. По словам актера, диагноз ему поставили более 10 лет назад.

Портер добавил, что о его диагнозе знали только те, кто должен знать, кроме мамы. Также он боялся, что это может повлиять на его работу.

Фото: скрин с официального тизера Золушки