Вышел первый официальный тизер 11 сезона популярного американского постапокалиптического сериала Ходячие мертвецы.

В ролике, продолжительность которого минута, показали всех выживших героев. Среди них Дэрил, Кэрол, Мэгги, Ниган, Иезекииль, Гэбриэл, Аарон, Юмико, Олден, Принцесса и Юджин.

В видео не показали каких-либо событий из сюжета, лишь лица героев, которые появляются под песню Will You Fight. Также в тизере появился офицер Содружества Мерсера в яркой броне.

Известно, что 11 сезон Ходячих мертвецов последний.

Первая часть финального сезона будет состоять из восьми эпизодов, которые выйдут уже этим летом, 22 августа.

— 11 недель до открытия 11 сезона. Все не так, как кажется. Ходячие мертвецы возвращаются 22 августа, — написали в аккаунте Twitter телесериала.

Позже будет представлено еще две части Ходячих мертвецов по восемь серий.

Телесериал Ходячие мертвецы основан на одноименной серии комиксов. В центре сюжета — группа людей, которая всячески пытается выжить во время зомби-аппокалипсиса.

Премьера сериала состоялась в 2010 году. Первый сезон, который содержит шесть серий, вызвал бурное осуждение и принес высокие рейтинги, поэтому создатели решили продлить сериал на второй.

Все последующие сезоны Ходячих мертвецов состоят из 13-16 эпизодов.

Фото: скрин с тизера 11 сезона Ходячих мертвецов