Каннский кинофестиваль 2021 стартует 7 июля, и продлится до 17 июля. В этом году фестиваль возглавляет американский режиссер Спайк Ли.

За главную награду — Золотую пальмовую ветвь — будут бороться 24 фильма. За победу во второй по значимости конкурсной программе — Особый взгляд — соревнуются 18 картин.

Украину на фестивале представит Сергей Лозница. В программе Специальные показы участвует его документальный фильм Бабий Яр. Контекст.

Читайте На Каннском кинофестивале 2021 покажут два фильма от Украины

Однако, несмотря на желание организаторов демонстрировать вылизанную и глянцевую картинку, то и дело на фестивале вспахивают скандалы. Да и сам фестиваль не раз обвиняли в предвзятом взгляде на кино. В частности, многих не устраивает тот факт, что каждый год в Каннах представляют очень мало картин от режиссеров-женщин.

Кроме того, уже целые легенды ходят о дрес-коде фестиваля. Даже некоторых голливудских знаменитостей выставляли за порог из-за неподобающего внешнего вида, как то отсутствие каблуков у актрис.

Каннский кинофестиваль — это международное мероприятие, которое проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег).

В 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса. До этого Канны отменяли лишь однажды — на фоне Второй мировой войны в 1939 году.