Владимир Меньшов, который скончался сегодня, 5 июля, был не только гениальным актером, но и режиссером. На его счету немало фильмов, которые известны всем.

Факты ICTV решили вспомнить фильмы, режиссером которых был Владимир Меньшов.

Розыгрыш (1976)

С фильма Розыгрыш началась карьера Владимира Меньшова как режиссера.

Действия в киноленте разворачиваются в советской школе. Ученики обманули свою учительницу, сказав, что она не предупреждала о контрольной работе. Однако позже правда раскрылась.

В основе фильма — конфликт жизненных ценностей его героев.

Москва слезам не верит (1979)

Мелодраматическая кинолента, которая была удостоена премии Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке.

Сюжет в фильме разворачивается в 1950-1970-х годах в Москве. Три молодые девушки из глубинки приехали в Москву в поисках любви. Их судьбы складываются так, как предполагает характер каждой.

Любовь и голуби (1984)

Вслед за кинолентой Москва слезам не верит Владимир Меньшов снял не менее легендарный фильм по сценарию, написанному театральным актером Владимиром Гуркиным — Любовь и голуби.

Сюжет в фильме разворачивается в сельской местности, где главный герой Василий живет вместе со своей женой Надеждой и тремя детьми.

Однажды Василий уехал отдыхать на море, и там у него закрутился роман с сотрудницей отдела кадров леспромхоза Раисой Захаровной.

Ширли-мырли (1995)

Комедия Ширли-мырли получила свое название от незамысловатой мелодии, которую напевал главный герой.

Сюжет киноленты разворачивается в Якутии, где при разработке кимберлитовой трубки был найден алмаз необычайных размеров. Во время транспортировки в Москву драгоценный камень оказывается в руках переодетого главой ФСБ мафиозо и крестного отца Козюльского, у которого его похищает вор-рецидивист Василий.

Какие еще фильмы снял Владимир Меньшов:

Любовь зла (1999);

Зависть богов (2000);

Время собирать камни (2005);

Китайская бабушка (2009);

Белый ягель (2014);

Дорога без конца (2017) и другие.

Владимир Меньшов умер на 82-ом году жизни. Причина смерти — последствия коронавирусной инфекции.

22 июня Меньшова госпитализировали, поскольку медики зафиксировали низкий показатель сатурации — 89.

Жена Владимира Меньшова, актриса Вера Алентова также находится в больнице с Covid-19.

Фото: Владимир Меньшов