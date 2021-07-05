Биография режиссера Владимира Меньшова пестрит яркими моментами в жизни, десятками фильмов, Оскаром, орденами, а также упорством, с котором он шел к любой цели.

Факты ICTV публикуют биографию Владимира Меньшова, который скончался 5 июля 2021 года от последствий коронавируса.

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Меньшов родился в Баку (Азербайджан) 17 сентября 1939 года в семье моряка и домохозяйки. Именно из-за работы отца семья сначала жива в Баку, но потом перебралась в Архангельск (Россия).

В 1957 году будущий режиссер окончил школу и решил штурмовать театральные вузы. С первого раза ему не удалось поступить во ВГИК, однако он поступил в Школу-студию МХАТ.

В 1965 году после ее окончания Меньшов уехал работать в Ставрополь, однако именно там он понял, что его не занимает актерская карьера, ему больше по душе режиссера.

К слову, именно во время учебы во МХАТе Владимир Меньшов встретил свою любовь — Веру Алентову. Поженились уже на втором курсе. Однако потом жену направили в московский Театр имени Пушкина, мужа — на южные рубежи, в Ставропольский драматический театр. После рождения дочери Юли супруги расстались, чтобы спустя годы воссоединиться вновь.

Со второй попытки он таки попал во ВГИК — на режиссуру. Учился у сказочника Михаила Ромма, который взял Меньшова сразу на второй курс и придумал для него аспирантуру по режиссуре художественного фильма.

С 1970 по 1976 год Меньшов работал по договорам на киностудиях Мосфильм, Ленфильм и на Одесской киностудии.

Первый яркий дебют Владимира Валентиновича в кино состоялся в ленте Александра Павловского Счастливый Кукушкин. Меньшов там выступил соавтором сценария, а также исполнил главную роль. Картина имела большой успех и даже взяла главный приз на кинофестивале Молодость-71.

Через год Владимира пригласил режиссер Алексей Сахаров на главную роль в фильме Человек на своем месте. Всего Меньшов сыграл более 100 разноплановых ролей в кино, в частности в картинках Если враг не сдается (1982), Курьер (1986), Где находится нофелет? (1987), Царевич Алексей (1996), Ночной дозор (2004), Ликвидация (2007), Легенда №17 (2013). Меньшов снимался вплоть до 2019 года — лента Крик тишины.

Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году с музыкальным фильмов Розыгрыш, а уже через два года он приступил к съемкам картины Москва слезам не верит. Премьера ленты состоялась в 1979 году и имела ошеломляющий успех. В 1981 году фильм получил Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке. Также лента была отмечена призами на кинофестивалях в Брюсселе (Бельгия), Хьюстоне (США), Кито (Эквадор), Португалии.

В 1984 году Меньшов снял фильм Любовь и голуби, в котором даже появился в эпизодической роли. В следующем году на фестивале комедийных фильмов в городе Торремолинас (Испания) фильм получил главный приз — Золотую ладью.

Среди его режиссерских работ также фильмы Ширли-мырли (1995), Зависть богов (2000).

Также Владимир Меньшов отметился и как преподаватель. В 2009 году набрал актерско-режиссерскую мастерскую во ВГИКе.

Меньшов являлся гендиректором и худруком ООО Киностудия Жанр, входящего в киноконцерн Мосфильм.