Украинский кинематограф не перестает радовать зрителей интересными новинками. Тем более, в летний период, когда каждому хочется отдохнуть и спрятаться от жары в зале с попкорном.
Что посмотреть в кино в разгар лета — читайте далее в материале.
Виктор_Робот
Мультфильм, который рассказывает о жизни Вики и маленького робота Виктора. Друзья отправляются на поиски дедушки девочки и попадают в мир увлекательных приключений.
Футуристический мир роботов и высоких технологий напоминает своеобразный украинский стим-панк.
Усатый фанк
Это документальная лента, посвященная украинской музыке 70-х годов. Благодаря фильму вы сможете больше узнать об уникальности прорывных музыкальных течений, которые стояли рядом с мировыми трендами эстрады.
Мы есть Мы рядом
Эстетическая монохромная мелодрама о неожиданной встрече хирурга и неизвестной загадочной девушки. Режиссером ленты выступил легенда украинского кино Роман Балаян.
На экранах фильм появится 8 июля.
Зарваница
Зарваница — это небольшой поселок, который собирает тысячи паломников из года в год. Здесь встречаются совсем непохожие друг на друга люди, имеющие общий путь: путь к чуду.
Смотрите в кинотеатрах с 15 июля.
Пульс
В основе драмы лежит реальная история украинской чемпионки Оксаны Ботурчук. Лента расскажет о силе воли спортсменки, а также о взлетах, падениях и препятствиях, которые встречались на ее пути.
В прокате Пульс появится 22 июля.
Источник: Александр Ткаченко
Фото: Kinoman