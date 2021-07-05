Украинский кинематограф не перестает радовать зрителей интересными новинками. Тем более, в летний период, когда каждому хочется отдохнуть и спрятаться от жары в зале с попкорном.

Что посмотреть в кино в разгар лета — читайте далее в материале.

Виктор_Робот

Мультфильм, который рассказывает о жизни Вики и маленького робота Виктора. Друзья отправляются на поиски дедушки девочки и попадают в мир увлекательных приключений.

Футуристический мир роботов и высоких технологий напоминает своеобразный украинский стим-панк.

Усатый фанк

Это документальная лента, посвященная украинской музыке 70-х годов. Благодаря фильму вы сможете больше узнать об уникальности прорывных музыкальных течений, которые стояли рядом с мировыми трендами эстрады.

Мы есть Мы рядом

Эстетическая монохромная мелодрама о неожиданной встрече хирурга и неизвестной загадочной девушки. Режиссером ленты выступил легенда украинского кино Роман Балаян.

На экранах фильм появится 8 июля.

Зарваница

Зарваница — это небольшой поселок, который собирает тысячи паломников из года в год. Здесь встречаются совсем непохожие друг на друга люди, имеющие общий путь: путь к чуду.

Смотрите в кинотеатрах с 15 июля.

Пульс

В основе драмы лежит реальная история украинской чемпионки Оксаны Ботурчук. Лента расскажет о силе воли спортсменки, а также о взлетах, падениях и препятствиях, которые встречались на ее пути.

В прокате Пульс появится 22 июля.

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Источник: Александр Ткаченко

Фото: Kinoman