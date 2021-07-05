6 июля начинается 74-й Каннский кинофестиваль, который продлится до 17 июля. В основной программе мероприятия представлены 24 фильма, которые будут бороться за главную награду.

Но прежде чем узнать новых обладателей Золотой пальмовой ветви, Факты ICTV предлагают вспомнить ленты, которые вошли в историю мероприятия.

5 самых знаковых фильмов Каннского фестиваля — смотрите далее в материале.

Фотоувеличение, 1966

Культовый фильм режиссера Микеланджело Антониони, который передает атмосферу Лондона 60-х годов с нотками моды, музыки и молодости.

В основе ленты лежит история молодого фотографа Томаса. Однажды он сделал снимок, на котором целуется влюбленная пара. Но потом, проявив пленку и увеличив кадр, он понимает, что на фото изображена сцена преступления.

Криминальное чтиво, 1994

Это один из самых известных фильмов режиссера Квентина Тарантино. Считается, что картина Криминальное чтиво стала толчком к значительному развитию независимого американского кино.

Фильм рассказывает о двух днях из жизни некоторых американских преступников. Неожиданным образом их пути пересекаются, но судьба у каждого своя. Кто-то умирает в гуще событий, а кто-то переосмысливает жизнь и возвращается к честной работе.

Стоит отметить, что экранизация ленты отличилась и звездным актерским составом. Главные роли сыграли Ума Турман, Брюс Уиллис, Джон Траволта, Сэмюэл Лерой Джексон, Тим Рот, а также сам Квентин Тарантино.

Пианист, 2002

Это исторический фильм режиссера Романа Полянского, основанный на реальных событиях. Лента рассказывает о музыканте, который смог выжить во время геноцида, пройти через испытания войной, а также сохранить свой блестящий талант и ум.

Прототипом главного героя является известный польский пианист и композитор Владислав Шпильман. В фильме его сыграл Эдриен Броуди, который ради роли похудел на 13 кг.

Магазинные воришки, 2018

Японский режиссер Хирокадзу Корээда рассказал зрителям достаточно парадоксальную историю, которая поднимает сразу несколько острых социальных тем.

Дружная семья рабочего Осами занимается мелкими кражами в магазинах. Но однажды глава семьи подбирает на улице маленькую замерзшую девочку, для того чтобы помочь ей.

Вдруг по телевизору они видят объявление о пропавшем ребенке, и с этого момента в их жизни начинаются серьезные проблемы.

Паразиты, 2019

Это сюрреалистическая картина южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. В основе сюжета — семья бедняков, которая обманом устраивается на работу в дом состоятельной семьи.

Однако впоследствии их стремление к легкой и беззаботной жизни оборачивается неожиданной трагедией для обеих семей.

Кроме Каннского фестиваля, лента стала лауреатам премии Оскар 2020, и получила бешеную популярность среди зрителей со всего мира. Фильм показывали в 192 странах мира, что является рекордом для корейского кинематографа.