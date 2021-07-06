Французский вестник и, возможно, последний фильм Верховена: что покажут в Каннах 2021

Один из старейших и самых престижных кинофестивалей мира 6 июля стартует в Каннах. В прошлом году из-за пандемии коронавируса он не состоялся, в отличие от Берлинале и Венецианского кинофестиваля, а в 2021 году его сместили аж на июль.

Covid-19 немало отраслей отправил в нокдаун, и кино не стало исключением. Киноиндустрию разделяли всегда на до и после: это было и с немым/звуковым кино, и с черно-белыми/цветными лентами. А сегодня это период на до и после пандемии.

В той же Венеции кинофорум состоялся почти незаметно, а Оскар и Золотой глобус — стали скорее отдушиной. В таких условиях триумф Хлои Чжао и ее ленты Земля кочевников на Американской киноакадемии не получил такого же резонанса, как это было с первой женщиной-режиссером Кэтрин Бигелоу, которая в 2010 году взяла статуэтку за лучшую режиссуру, обойдя своего экс-супруга Джеймса Кэмерона с Аватаром.

Поэтому 74-й Каннский кинофестиваль, возможно, является самым ожидаемым событием года для киноманов и всей отрасли. Ожидания от него запредельны хотя бы потому, что этот кинофорум — со всей его консервативностью и устоявшимися взглядами — сможет вернуть отрасль в период до пандемии.

В конкурсную программу вошли 24 фильма, а всего в рамках фестиваля покажут более 60 картин. Среди них и две украинские ленты. Но они не будут бороться за главную Пальмовую ветвь, ведь они вне Основного конкурса: игровая лента режиссера и сценариста Эли Ґраппе под названием Ольга представлена ​​в программе Неделя критики, а документальный фильм режиссера Сергея Лозницы Бабий Яр. Контекст — в программе Спецпоказы.

Жюри основного конкурса возглавил американский кинорежиссер Спайк Ли. Выбирать лучшую ленту будут французская певица Милен Фармер, южнокорейский актер и звезда фильма Паразиты Сон Кан Хо, американская актриса Мэгги Джилленхол, французская актриса и режиссер Мелани Лоран, а также актер Тахар Рахим и режиссеры Мате Диоп, Джессика Хаузнер и Клебер Мендонса Филе.

Председателем жюри программы Особый взгляд стала британская режиссер Андреа Арнольд, а во главе жюри программы Золотая камера — французская актриса Мелани Тьерри.

Факты ICTV рассказывают подробнее о главных лентах Каннского кинофестиваля 2021 года, на которые стоит обратить внимание и ждать с нетерпением в кинопрокате и на стримингових платформах.

Аннетт

Фильм-открытие, Основной конкурс

Канны откроются лентой французского режиссера Леоса Каракса Аннетт. Это первая лента художника за шесть лет простоя. Сценарий и песни написаны культовой в 1980-х рок-группой The Sparks.

Аннетт — это музикл о стендап-комике Генри (Адам Драйвер), который теряет свою жену, оперную певицу Энн (Марион Котийяр), и остается с двухлетней дочерью, у которой внезапно проявляется необычный дар.

Как и с предыдущим фильмом Каракса Корпорация Святые моторы в 2012 году, производство ленты затянулось на несколько лет. На стадии пре-продакшна сообщалось, что в картине будут задействованы Адам Драйвер и Руни Мара, но впоследствии на главную женскую роль утвердили Мишель Уильямс. Потом и она покинула проект, а ее место заняла Марион Котийяр.

Еще в 2018 году фильм называли среди наиболее ожидаемых премьер года. Права на ленту приобрел стриминговий сервис Amazon, но в некоторых странах лента выйдет в кинотеатральный прокат.

2021, Франция, Мексика;

жанр: драма, мюзикл;

драма, мюзикл; режиссер: Леос Каракс;

Леос Каракс; главные роли: Адам Драйвер, Марион Котийяр, Саймон Хелберг.

Французский вестник. Приложение к газете Либерти. Канзас ивнинг сан

Основной конкурс

Та самая лента, которую поклонники автора Отеля Будапешт Уэса Андерсона ждут очень давно. Эта картина — уникальный случай, ведь де-факто она вошла в Основной конкурс Канн дважды подряд (фильм был заявлен в программу Канн и в 2020 году).

Картина Андерсона посвящена журналистам американской газеты во французском городке. Работа журналистов и приключения героев статей представлены в трех новеллах. Одна из них посвящена краже произведений искусства, другая — парижским беспорядкам в 1968 году, сюжет третьей пока неизвестен.

Режиссер собрал поистине звездный состав — от Тимоти Шаламе и Леи Сейду до Билла Мюррея, Тильды Суинтон, Фрэнсис МакДорманд и Эдриана Броуди.

Большинство кинокритиков еще до премьеры фильма уверяют, что она понравится всем, без преувеличения, даже если ей не достанутся главные награды.

2021, Германия, США;

жанр: драма, мелодрама;

драма, мелодрама; режиссер: Уэс Андерсон;

Уэс Андерсон; главные роли: Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Фрэнсис МакДорманд, Билл Мюррей.

Непорочная дева

Основной конкурс

Первый за пять лет фильм Пола Верховена еще больше ожидаемый, ведь может стать последним для 82-летнего режиссера.

На пути съемочного процесса становились болезнь режиссера, пандемия, а также опасения нападений со стороны католических консерваторов, но последнее обошлось.

Лента рассказывает о монахине Бенедетто Карилини (Вирджиния Эфира), которая страдает от религиозных и эротических видений, и ее любовнице Бартоломее (Шарлотта Рэмплинг).

Лесбийские страсти, которые развиваются в Италии в XVII веке, граничащие с религиозной экзальтацией главной героини. Финал ведет к тому, что вся история закончится традиционными обвинениями в заговоре с нечистым.

Эта тема развивается в литературе со времен философа Дени Дидро, а в кино — по крайней мере с Дьяволов Кена Рассела.

2021, Франция, Нидерланды;

жанр: драма, мелодрама;

драма, мелодрама; режиссер: Пол Верховен;

Пол Верховен; главные роли: Вирджиния Эфира, Шарлотта Рэмплинг, Ламбер Вильсон, Дафна Патакия.

Колено Ахеда

Основной конкурс

Это новая лента победителя Берлинале 2019 года Надава Лапида, Синонимы которого стали настоящей сенсацией в кинопространстве. Факты ICTV тоже отметили фильм Синонимы среди лучших лент 2019 года.

О новом фильме Лапида известно немного, только то, что главный герой — кинорежиссер, а в самой ленте, как и в Синонимах, прослеживаются автобиографические мотивы. История разворачивается в израильской глуши.

Герой презентует свой фильм, переживает смерть матери и борется с чиновником местного Минкульта — творческую свободу художникам приходится отстаивать независимо от места проживания.

2021, Франция, Израиль;

жанр: драма

драма режиссер: Надав Лапид

Надав Лапид главные роли: Нур Фибак, Авшалом Полак

Вихрь

Программа Каннская премьера

Одной из последних работ Гаспара Ноэ была картина Экстаз. В ней он показал три компонента, от которых человек достигает этого аффекта — это танец, секс и наркотики. Но все эти бесконечные секс-нарко-вечеринки когда-то заканчиваются, и в новом творении режиссер об этом рассказывает.

— Жизнь коротка, о которой все скоро забудут.

Это очень болезненный фильм о пожилой паре, страдающей деменцией, которых воплотили классик итальянского хоррора Дарио Ардженто и Франсуаза Лебрун.

Критики ожидают от Вихря еще большего эффекта, чем от Любви Михаэля Ханеке или Любви того же Ноэ.

2021, Франция, Бельгия;

жанр: драма;

драма; режиссер: Гаспар Ноэ;

Гаспар Ноэ; главные роли: Дарио Ардженто, Алекс Лутц, Франсуаза Лебрун.

Все прошло хорошо

Основной конкурс

Франсуа Озону позавидует любой режиссер, учитывая то, как часто он снимает свои ленты. С 2016 года это уже пятая его работа. В 2019 году его картина По воле божьей о католическом священнике-педофиле завоевала приз жюри Берлинале, а в 2020 году его Лето 85-го вошло в перечень 56 лент, которых отобрали для Канн.

Новая лента Озона посвящена теме эвтаназии. Это его собственная адаптация романа Эммануэля Бернейма.

Главную героиню фильма сыграла Софи Марсо. 85-летний отец героини попадает в больницу после инсульта. После того как он проснулся, он просит дочь помочь ему умереть, хотя раньше страстно любил жизнь.

2021, Франция;

жанр: драма;

драма; режиссер: Франсуа Озон;

Франсуа Озон; главные роли: Софи Марсо, Шарлотта Рэмплинг, Ханна Шигулла, Жеральдин Пайя, Андре Дюссолье.

Прямо перед тобой

Программа Каннская премьера

Южнокорейский режиссер Хон Сан-Су на нынешнем Берлинале уже отхватил Серебряного медведя за ленту Вступление. На Каннах он поборется с картиной Прямо перед тобой.

Он не отступает от своей линии и снова расскажет историю о токсичных отношениях и режиссерах, которые запутались в жизни и по уши зависли в пьянстве.

По сюжету женщина из провинции гостит у своей сестры в столице, которая живет в небоскребе. Впоследствии появляется кинорежиссер, с которым героиня берется за рюмку, но сниматься в его фильме отказывается.

2021, Южная Корея;

жанр: драма;

драма; режиссер: Хон Сан-Су;

Хон Сан-Су; главные роли: Ли Хе-ен, Квон Хе-хе, Чо Юн-хи.

Украинский след

В Основной конкурс Каннского кинофестиваля Украина попадает нечасто. Такое случалось только трижды — и все фильмы были Сергея Лозницы. Последний раз украинская картина боролась за главную награду в Каннах в 2017 году — это была лента Кроткая.

В 2018 году в программе Особый взгляд фильм Донбасс Лозницы получил приз за лучшую режиссуру. В 2019 году в этой же программе участвовала картина Наримана Алиева Домой.

В этом году в Основном конкурсе и программе Особый взгляд наших картин или фильмов в копродукции с Украиной нет. Только две ленты представлены в Неделе критики и Спецпоказах.

Ольга

Неделя критики

Об этой ленте известно немного. Ее события развиваются в 2013 году.

В центре сюжета 15-летняя гимнастка, которая разрывается между Швейцарией, где она тренируется к чемпионату Европы в рамках подготовки к Олимпийским играм, и Украиной, где ее мать — журналистка, ведет репортажи с Евромайдана.

2021, Швейцария, Украина, Франция;

жанр: драма;

драма; режиссер: Эли Граппе;

Эли Граппе; главные роли: Анастасия Будяшкина, Сабрина Рубцова, Екатерина Барлоджо, Теа Брогли.

Бабий Яр. контекст

Спецпоказы

Документальный фильм Сергея Лозницы рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии.

Хотя на Каннах вы не найдете попкорновых лент типа Форсаж, картин Marvel или мелодрам из цикла бабушкиных любимых сериалов, уже давно здесь можно выбрать фильм почти на любой вкус.

К примеру, в прошлом году в Основной конкурс отобрали южнокорейский экшен-триллер Поезд в Пусан-2, который, по традиционным меркам, никогда бы не должен туда попасть. В 2019 году в программе был зомби-хоррор от Джима Джармуша Мертвецы не умирают и Однажды в… Голливуде Квентина Тарантино. В 2018 году в Каннах показали фильм Черный клановец Спайка Ли, а в 2006 году Золотую пальмовую ветвь выиграла историческая картина Кена Лоуча Ветер, который качает вереск о событиях 1920 года в Ирландии и ИРА.

В нынешней программе фестиваля также новая работа каннского лауреата, иранского режиссера Асгара Фархади, Кирилла Серебренникова, Нани Морретти, Апичатпонга Вирасетакуна, Тома КакКарти, Шарлотты Генсбур, Шона Пенна, Брюно Дюмона и других.