6 июля в мире отмечают День поцелуев. Нам даже странно представить кинематограф без этого элемента. Поцелуи там показаны разные, в частности и романтичные, чтобы подчеркнуть чувства между героями.

Таких сцен тьма, и выбрать самые-самые крайне сложно. Есть иконы, как например Завтрак у Тиффани или Титаник, а есть те, о которых не принято вспоминать.

Факты ICTV собрали примеры самых романтичных поцелуев в кино ко Дню поцелуя.

Человек-паук (2002)

Перевернутый поцелуй в стиле Человека паука давно живет своей жизнью. Актерам удалось изобразить невероятно трепетный и романтичный момент на экране. Наверное, найдется очень мало людей, которые не видели его или имитации на поцелуй Питера и Мэри Джейн.

К слову, реальность была далека от романтики. Тоби Магуайр, сыгравший Человека-паука, поделился, что с ужасом вспоминает тот момент съемок. Во-первых, висеть вниз головой очень тяжело, если ты не настоящий Человек-паук. Во-вторых, сцена снималась под искусственным дождем, и вода затекала актеру в нос, мешая ему дышать. Когда Кирстен Данст начала целовать Магуйара, то он и вовсе остался без воздуха. Поэтому актер больше думал о том, как не задохнуться, а не о романтике. Но на экране мы увидели легендарный поцелуй.

Дневник памяти (2004)

Поцелуй Рэйчел МакАдамс и Райана Гослинга под дождем в фильме Дневник памяти не оригинальный, как и идея, но игра актеров сделала ход конем. Этот момент фильма стал одним из самых романтичных.

Актерам тогда пришлось стоять несколько часов под проливным дождем, чтобы добиться эффекта, которого от них требовал режиссер Ник Кассаветис.

Интересно, что Рэйчел МакАдамс и Райан Гослинг на момент съемок просто ненавидели друг друга. Однако это не помешало им воплотить одни из самых романтичных образов в истории кино.

Грязные танцы (1987)

Поцелуй на грани искусства, эротики и даже разврата. Согласно сюжету, 17-летняя Бэби становится ученицей танцора Джонни. Самой горячей сценой можно назвать ту, когда в бунгало пара танцует под зажигательную музыку и целуется в такт. Возникает ощущение, что ты просто за кем-то подглядываешь.

Леди и бродяга (1955)

Это мультипликационный фильм, но сцена из него стала по-настоящему одной из самых узнаваемых. Она – прилежная, воспитанная дама, а он — обычный бродячий пес. Они просто пришли на свидание поесть спагетти с фрикадельками. Милость этого момент не оставит никого равнодушным.

Жизнь Адель (2013)

Трехчасовая ЛГБТ-мелодрама Абделаифа Кешиша в свое время получила Золотую пальмовую ветку Каннского кинофестиваля. Картина запомнилась в первую очередь продолжительными сексуальными сценами. В частности, в ленте было много стеснительных и неловких моментов с поцелуями, в которых определенно присутствует свой шарм.

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