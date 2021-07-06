74-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Место проведения традиционное — Дворец фестивалей в Каннах (Франция).

Условия и формат проведения Каннского фестиваля 2021

Традиционно мероприятие проводится в конце мая, однако в 2021 году его перенесли на начало-середину июля.

В 2020 году мероприятие пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, в этом году фестиваль пройдет вживую.

Согласно регламенту, который опубликовал оргкомитет Каннского кинофестиваля, все гости обязаны соблюдать социальную дистанцию. Медицинские маски запрещено снимать даже на улице.

На мероприятии есть медицинский и скрининг центры для взятия анализов на коронавирус.

Перекусы доступны на террасах, а также на улице. Гости, которые сидят за столами, обязаны оставаться в медицинских масках до подачи блюда.

Программа Каннского фестиваля 2021

3 июня организаторы Каннского кинофестиваля объявили программу мероприятия. В этом году в Каннах состоится немало премьер, например, киноленты Французский диспетчер, Все прошло хорошо, Мемория, Три этажа и другие.

Каннский кинофестиваль в 2021 году откроет музыкальный фильм Аннетт французского режиссера Леоса Каракса.

Также на Каннском фестивале покажут два фильма от Украины. В программе Специальные показы — документальную киноленту Сергея Лозницы Бабин Яр. Контекст. В отдельном конкурсе Неделя критики — игровой фильм Ольга, снятый французско-швейцарским режиссером и сценаристом Эли Граппом.

Конкурсная программа:

Аннетт (Леос Каракс);

Французский вестник. Приложение к газете Либерти (Уэс Андерсон);

Память (Апичатпонг Вирасетакул);

Париж, 13-й район (Жак Одиар);

День флага (Шон Пенн);

Герой (Асгар Фархади);

Три этажа (Нанни Моретти);

La fracture (Катрин Корсини);

Остров Бергмана (Миа Хансен-Лев);

Casablanca Beats (Набиль Аюш);

Купер номер шесть (Юхо Куосманен);

История моей жены (Ильдико Эньеди);

Садись за руль моей машины (Рюсукэ Хамагути);

Худший человек на свете (Йоаким Триер);

Les Intranquilles (Жоаким Лафосс);

Tout s’est bien passé (Франсуа Озон);

Red Rocket (Шон Бэйкер);

Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон);

Nitram (Джастин Курзель);

Lingui (Махамат-Салех Харун);

Титан (Джулия Дюкорно);

Vortex (Гаспар Ноэ).

Внеконкурсная программа:

Вельветовое метро (Тодд Хейнс);

Тихий омут (Том МакКарти);

In His Lifetime (Эмманюэль Берко);

Чрезвычайна ситуация (Хан Джэ-рим);

Bac Nord (Седрик Жименес);

Бабий Яр (Сергей Лозница);

Алина, голос любви (Валери Лемерсье);

Где Анна Франк? (Ари Фольман).

Полуночные показы:

Oranges sanguines (Жан-Кристоф Мерисс);

Tralala (Арно Деплешен и Жан-Мари Ларье);

Supremes (Одри Эструго).

Спецпоказы:

Cahiers Noirs (Шломи Элькабец);

Mariner of the mountains (Карим Айнуз);

H6 (Yé Yé);

Джон Ф. Кеннеди: В зазеркалье (Оливер Стоун);

Новые миры, колыбель цивилизации (Эндрю Мускато);

Mi iubita, mon amour (Наоми Мерлоt);

Les Heroïques ( Максим Рой);

Are you lonesome tonight? (Вэнь Шипэй).

Особый взгляд:

Разжимая кулаки (Кира Коваленко);

После Янга (Когонада);

Prayers for the Stolen (Татьяна Уэсо);

Bonne Mere (Афсиа Эрзи);

Дело (Алексей Герман);

Blue Bayou (Джастин Чон);

Commitment Hasan (Hasan Semih);

Фреда (Жессика Женьес);

Невиновные (Эскиль Вогт);

Lamb (Вальдимар Йоханнссон);

Moneyboys (B.C Yi);

Un Monde (Лаура Вандел);

Мои братья и я (Yohan Manca).

Жюри Каннского фестиваля 2021

Председателем жюри на Каннском фестивале в 2021 году стал американский кинорежиссер, актер и сценарист Спайк Ли.

Состав жюри основного конкурса:

Спайк Ли (режиссер);

Мати Диоп (режиссер);

Милен Фармер (певица);

Мэгги Джилленхол (актриса);

Джессика Хауснер (режиссер);

Мелани Лоран (актриса);

Клебер Мендонса Фильо (режиссер);

Тахар Рахим (актер);

Сон Кан Хо (актер).

Состав жюри программы Особый взгляд:

Режиссер и сценарист Андреа Арнольд возглавит жюри секции Особый взгляд.

Андреа Арнольд;

Муния Меддур (продюсер, режиссер и сценарист);

Эльза Зильберштейн (актриса);

Дэниел Бирман (продюсер, режиссер и сценарист);

Майкл Ковино (режиссер, продюсер и актер).

Состав жюри секций Cinefondation и короткого метра:

Каутер Бен Ханья (режиссер и сценарист);

Тува Новотны (актриса, режиссер и сценарист);

Алис Винокур (режиссер и сценарист);

Самех Алаа (продюсер, режиссер и сценарист);

Карлос Мугиро (режиссер);

Николас Пэризер (режиссер и сценарист).

Состав жюри конкурса Золотая камера:

Коллегию Золотой камеры возглавит французская актриса Мелани Тьерри.