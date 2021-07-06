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Каріна Зуєва |

Программа, жюри, условия: все о Каннском фестивале 2021

Каннський кінофестиваль

74-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Место проведения традиционное — Дворец фестивалей в Каннах (Франция).

Условия и формат проведения Каннского фестиваля 2021

Традиционно мероприятие проводится в конце мая, однако в 2021 году его перенесли на начало-середину июля.

В 2020 году мероприятие пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, в этом году фестиваль пройдет вживую.

Согласно регламенту, который опубликовал оргкомитет Каннского кинофестиваля, все гости обязаны соблюдать социальную дистанцию. Медицинские маски запрещено снимать даже на улице.

На мероприятии есть медицинский и скрининг центры для взятия анализов на коронавирус.

Перекусы доступны на террасах, а также на улице. Гости, которые сидят за столами, обязаны оставаться в медицинских масках до подачи блюда.

Программа Каннского фестиваля 2021

3 июня организаторы Каннского кинофестиваля объявили программу мероприятия. В этом году в Каннах состоится немало премьер, например, киноленты Французский диспетчер, Все прошло хорошо, Мемория, Три этажа и другие.

Каннский кинофестиваль в 2021 году откроет музыкальный фильм Аннетт французского режиссера Леоса Каракса.

Также на Каннском фестивале покажут два фильма от Украины. В программе Специальные показы — документальную киноленту Сергея Лозницы Бабин Яр. Контекст. В отдельном конкурсе Неделя критики — игровой фильм Ольга, снятый французско-швейцарским режиссером и сценаристом Эли Граппом.

Конкурсная программа:

  • Аннетт (Леос Каракс);
  • Французский вестник. Приложение к газете Либерти (Уэс Андерсон);
  • Память (Апичатпонг Вирасетакул);
  • Париж, 13-й район (Жак Одиар);
  • День флага (Шон Пенн);
  • Герой (Асгар Фархади);
  • Три этажа (Нанни Моретти);
  • La fracture (Катрин Корсини);
  • Остров Бергмана (Миа Хансен-Лев);
  • Casablanca Beats (Набиль Аюш);
  • Купер номер шесть (Юхо Куосманен);
  • История моей жены (Ильдико Эньеди);
  • Садись за руль моей машины (Рюсукэ Хамагути);
  • Худший человек на свете (Йоаким Триер);
  • Les Intranquilles (Жоаким Лафосс);
  • Tout s’est bien passé (Франсуа Озон);
  • Red Rocket (Шон Бэйкер);
  • Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон);
  • Nitram (Джастин Курзель);
  • Lingui (Махамат-Салех Харун);
  • Титан (Джулия Дюкорно);
  • Vortex (Гаспар Ноэ).

Внеконкурсная программа:

  • Вельветовое метро (Тодд Хейнс);
  • Тихий омут (Том МакКарти);
  • In His Lifetime (Эмманюэль Берко);
  • Чрезвычайна ситуация (Хан Джэ-рим);
  • Bac Nord (Седрик Жименес);
  • Бабий Яр (Сергей Лозница);
  • Алина, голос любви (Валери Лемерсье);
  • Где Анна Франк? (Ари Фольман).

Полуночные показы:

  • Oranges sanguines (Жан-Кристоф Мерисс);
  • Tralala (Арно Деплешен и Жан-Мари Ларье);
  • Supremes (Одри Эструго).

Спецпоказы:

  • Cahiers Noirs (Шломи Элькабец);
  • Mariner of the mountains (Карим Айнуз);
  • H6 (Yé Yé);
  • Джон Ф. Кеннеди: В зазеркалье (Оливер Стоун);
  • Новые миры, колыбель цивилизации (Эндрю Мускато);
  • Mi iubita, mon amour (Наоми Мерлоt);
  • Les Heroïques ( Максим Рой);
  • Are you lonesome tonight? (Вэнь Шипэй).

Особый взгляд:

  • Разжимая кулаки (Кира Коваленко);
  • После Янга (Когонада);
  • Prayers for the Stolen (Татьяна Уэсо);
  • Bonne Mere (Афсиа Эрзи);
  • Дело (Алексей Герман);
  • Blue Bayou (Джастин Чон);
  • Commitment Hasan (Hasan Semih);
  • Фреда (Жессика Женьес);
  • Невиновные (Эскиль Вогт);
  • Lamb (Вальдимар Йоханнссон);
  • Moneyboys (B.C Yi);
  • Un Monde (Лаура Вандел);
  • Мои братья и я (Yohan Manca).

Жюри Каннского фестиваля 2021

Председателем жюри на Каннском фестивале в 2021 году стал американский кинорежиссер, актер и сценарист Спайк Ли.

Состав жюри основного конкурса:

  • Спайк Ли (режиссер);
  • Мати Диоп (режиссер);
  • Милен Фармер (певица);
  • Мэгги Джилленхол (актриса);
  • Джессика Хауснер (режиссер);
  • Мелани Лоран (актриса);
  • Клебер Мендонса Фильо (режиссер);
  • Тахар Рахим (актер);
  • Сон Кан Хо (актер).

Состав жюри программы Особый взгляд:

Режиссер и сценарист Андреа Арнольд возглавит жюри секции Особый взгляд.

  • Андреа Арнольд;
  • Муния Меддур (продюсер, режиссер и сценарист);
  • Эльза Зильберштейн (актриса);
  • Дэниел Бирман (продюсер, режиссер и сценарист);
  • Майкл Ковино (режиссер, продюсер и актер).

Состав жюри секций Cinefondation и короткого метра:

  • Каутер Бен Ханья (режиссер и сценарист);
  • Тува Новотны (актриса, режиссер и сценарист);
  • Алис Винокур (режиссер и сценарист);
  • Самех Алаа (продюсер, режиссер и сценарист);
  • Карлос Мугиро (режиссер);
  • Николас Пэризер (режиссер и сценарист).

Состав жюри конкурса Золотая камера:

Коллегию Золотой камеры возглавит французская актриса Мелани Тьерри.

  • Мелани Тьерри;
  • Одри Абивен (директор Tri Track);
  • Лоран Дайян (оператор-постановщик);
  • Ромейн Кожитор ( режиссер, сценарист и фотограф);
  • Пьер-Симон Гутман (кинокритик);
  • Эрик Каравака (актер и режиссер).
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