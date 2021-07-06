74-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Место проведения традиционное — Дворец фестивалей в Каннах (Франция).
Условия и формат проведения Каннского фестиваля 2021
Традиционно мероприятие проводится в конце мая, однако в 2021 году его перенесли на начало-середину июля.
В 2020 году мероприятие пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, в этом году фестиваль пройдет вживую.
Согласно регламенту, который опубликовал оргкомитет Каннского кинофестиваля, все гости обязаны соблюдать социальную дистанцию. Медицинские маски запрещено снимать даже на улице.
На мероприятии есть медицинский и скрининг центры для взятия анализов на коронавирус.
Перекусы доступны на террасах, а также на улице. Гости, которые сидят за столами, обязаны оставаться в медицинских масках до подачи блюда.
Программа Каннского фестиваля 2021
3 июня организаторы Каннского кинофестиваля объявили программу мероприятия. В этом году в Каннах состоится немало премьер, например, киноленты Французский диспетчер, Все прошло хорошо, Мемория, Три этажа и другие.
Каннский кинофестиваль в 2021 году откроет музыкальный фильм Аннетт французского режиссера Леоса Каракса.
Также на Каннском фестивале покажут два фильма от Украины. В программе Специальные показы — документальную киноленту Сергея Лозницы Бабин Яр. Контекст. В отдельном конкурсе Неделя критики — игровой фильм Ольга, снятый французско-швейцарским режиссером и сценаристом Эли Граппом.
Конкурсная программа:
- Аннетт (Леос Каракс);
- Французский вестник. Приложение к газете Либерти (Уэс Андерсон);
- Память (Апичатпонг Вирасетакул);
- Париж, 13-й район (Жак Одиар);
- День флага (Шон Пенн);
- Герой (Асгар Фархади);
- Три этажа (Нанни Моретти);
- La fracture (Катрин Корсини);
- Остров Бергмана (Миа Хансен-Лев);
- Casablanca Beats (Набиль Аюш);
- Купер номер шесть (Юхо Куосманен);
- История моей жены (Ильдико Эньеди);
- Садись за руль моей машины (Рюсукэ Хамагути);
- Худший человек на свете (Йоаким Триер);
- Les Intranquilles (Жоаким Лафосс);
- Tout s’est bien passé (Франсуа Озон);
- Red Rocket (Шон Бэйкер);
- Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон);
- Nitram (Джастин Курзель);
- Lingui (Махамат-Салех Харун);
- Титан (Джулия Дюкорно);
- Vortex (Гаспар Ноэ).
Внеконкурсная программа:
- Вельветовое метро (Тодд Хейнс);
- Тихий омут (Том МакКарти);
- In His Lifetime (Эмманюэль Берко);
- Чрезвычайна ситуация (Хан Джэ-рим);
- Bac Nord (Седрик Жименес);
- Бабий Яр (Сергей Лозница);
- Алина, голос любви (Валери Лемерсье);
- Где Анна Франк? (Ари Фольман).
Полуночные показы:
- Oranges sanguines (Жан-Кристоф Мерисс);
- Tralala (Арно Деплешен и Жан-Мари Ларье);
- Supremes (Одри Эструго).
Спецпоказы:
- Cahiers Noirs (Шломи Элькабец);
- Mariner of the mountains (Карим Айнуз);
- H6 (Yé Yé);
- Джон Ф. Кеннеди: В зазеркалье (Оливер Стоун);
- Новые миры, колыбель цивилизации (Эндрю Мускато);
- Mi iubita, mon amour (Наоми Мерлоt);
- Les Heroïques ( Максим Рой);
- Are you lonesome tonight? (Вэнь Шипэй).
Особый взгляд:
- Разжимая кулаки (Кира Коваленко);
- После Янга (Когонада);
- Prayers for the Stolen (Татьяна Уэсо);
- Bonne Mere (Афсиа Эрзи);
- Дело (Алексей Герман);
- Blue Bayou (Джастин Чон);
- Commitment Hasan (Hasan Semih);
- Фреда (Жессика Женьес);
- Невиновные (Эскиль Вогт);
- Lamb (Вальдимар Йоханнссон);
- Moneyboys (B.C Yi);
- Un Monde (Лаура Вандел);
- Мои братья и я (Yohan Manca).
Жюри Каннского фестиваля 2021
Председателем жюри на Каннском фестивале в 2021 году стал американский кинорежиссер, актер и сценарист Спайк Ли.
Состав жюри основного конкурса:
- Спайк Ли (режиссер);
- Мати Диоп (режиссер);
- Милен Фармер (певица);
- Мэгги Джилленхол (актриса);
- Джессика Хауснер (режиссер);
- Мелани Лоран (актриса);
- Клебер Мендонса Фильо (режиссер);
- Тахар Рахим (актер);
- Сон Кан Хо (актер).
Состав жюри программы Особый взгляд:
Режиссер и сценарист Андреа Арнольд возглавит жюри секции Особый взгляд.
- Андреа Арнольд;
- Муния Меддур (продюсер, режиссер и сценарист);
- Эльза Зильберштейн (актриса);
- Дэниел Бирман (продюсер, режиссер и сценарист);
- Майкл Ковино (режиссер, продюсер и актер).
Состав жюри секций Cinefondation и короткого метра:
- Каутер Бен Ханья (режиссер и сценарист);
- Тува Новотны (актриса, режиссер и сценарист);
- Алис Винокур (режиссер и сценарист);
- Самех Алаа (продюсер, режиссер и сценарист);
- Карлос Мугиро (режиссер);
- Николас Пэризер (режиссер и сценарист).
Состав жюри конкурса Золотая камера:
Коллегию Золотой камеры возглавит французская актриса Мелани Тьерри.
- Мелани Тьерри;
- Одри Абивен (директор Tri Track);
- Лоран Дайян (оператор-постановщик);
- Ромейн Кожитор ( режиссер, сценарист и фотограф);
- Пьер-Симон Гутман (кинокритик);
- Эрик Каравака (актер и режиссер).