Известный американский актер, продюсер, режиссер и сценарист Том Хэнкс празднует свое 65-летие.

За свою длительную карьеру киноактер уже успел сняться в десятках фильмов, и некоторые из них стали действительно культовыми.

Факты ICTV подготовили подборку из семи фильмов, за которые мы все так любим Тома Хэнкса.

Форрест Гамп (1994)

Рейтинг IMDb: 8,8

Тот самый случай, когда фильм сняли по мотивам книги, и он ничуть не хуже бумажного оригинала. В центре действия фильма — главный герой Форрест Гамп, который на протяжении всего сюжета оказывается в эпицентре важнейших событий американской истории второй половины XX века. Кинолента собрала 38 наград по всему миру, включая шесть премий Оскар.

Зеленая Миля (1999)

Рейтинг IMDb: 8,5

Легендарная и мистическая драма по одноименному роману Стивена Кинга. Том Хэнкс сыграл роль рассказчика Пола Эджкомба, который делится своей историей со знакомой. В фильме было решено одеть персонал тюрьмы в униформу — несмотря на то, что у тюремных охранников тех лет еще не было официальной формы. Благодаря этому зрителю намного проще отличить преступников от надзирателей.

Изгой (2000)

Рейтинг IMDb: 7,8

После крушения самолета Чак Ноланд (которого сыграл Том Хэнкс) оказывается один на необитаемом острове, не считая Уилсона — так он назвал волейбольный мяч. На этом острове он не только столкнется с задачей выживания собственными силами в дикой природе, но и сможет переосмыслить свою жизнь. Роль принесла актеру номинацию на Оскар.

Спасти рядового Райана (1998)

Рейтинг IMDb: 8,6

Том Хэнкс играет капитана Джона Миллера, который вместе с отрядом из восьми человек должен отправиться в тыл врага на поиски рядового Джеймса Райана. Во время съемок Спилберг показывал отснятый материал ветеранам высадки в Нормандии с целью добиться наиболее точного воспроизведения событий. Этот фильм также принес актеру номинацию на Оскар.

Капитан Филлипс (2013)

Рейтинг IMDb: 7,8

Необычный фильм о сомалийских пиратах, которые взяли в плен капитана контейнеровоза Ричарда Филлипса (Том Хэнкс) при неудачной попытке захвата судна. Это одна из самых мощных ролей знаменитости, но номинацию на Оскар за нее он так и не получил.

Шпионский мост (2015)

Рейтинг IMDb: 7,6

Типичный шпионский фильм, основанный на реальных событиях. В нем Хэнкс играет адвоката Джеймса Донована, специалиста по страховым делам, которого правительство США наняло для защиты художника, обвиняемого в шпионаже. Режиссерское кресло занял легендарный Стивен Спилберг, а сценарий написали братья Коэны. Такая мощная команда гарантировала успех киноленты — она получила шесть номинаций на премию Оскар, в том числе за лучший фильм года.

Поймай меня, если сможешь (2002)

Рейтинг IMDb: 8,1

Еще один фильм, основанный на реальных событиях. Лента считается одной из лучших работ Стивена Спилберга, а дуэт Тома Хэнкса и молодого Леонардо Ди Каприо помог собрать кучу наград. Том Хэнкс в образе агента ФБР Карла Хэнрэтти пытается поймать мошенника Фрэнка Уильяма Абигнейла-младшего.