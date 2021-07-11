Netflix показал первый трейлер нового сезона сериала Ведьмак

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер второго сезона сериала Ведьмак.

Премьера состоялась на онлайн-конференции WitcherCon, которая прошла в ночь с 9 на 10 июля.

Сезон, будет состоять из восьми серий, названия семи из которых были презентованы в ролике, а как будет озаглавлена восьмая — секрет.

Кроме того, стала известна и дата выхода сериала – 17 декабря.

В трейлере можно было увидеть, как Геральт в исполнении Генри Кавилла дает наставления Цири, которую играет Фрейя Аллан. Ведьмак ведет принцессу в цитадель Каэр Морхен, где ему предстоит обучить девушку своему ремеслу.

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Кроме того, был анонсирован анимационный приквел под названием Ведьмак: Кошмар Волка. Там речь пойдет о молодости наставника Геральта — Весемира. Он выйдет уже 23 августа.