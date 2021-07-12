Певец и продюсер Иван Дорн презентовал на Каннском кинофестивале картину Петровы в гриппе, режиссером которой выступил российских режиссер Кирилл Серебренников.

Сам режиссер на красной дорожке не появился. Фильм презентовали исполнители главных ролей Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Иван Дорн, Юра Борисов, Юрий Колокольников и один из продюсеров ленты Илья Стюарт.

Иван Дорн появился в Каннах в компании российских актеров / 2 фотографии

Чтобы поддержать режиссера, актеры одели значки с его изображением.

Лента после Канн выйдет в прокат в Европе и других странах по всему миру.

Почему Серебренников не смог приехать в Канны

Еще в 2017 году против Серебренникова было заведено уголовное дело. Режиссера обвини в мошенничестве в рамках реализации театрального проекта Платформана. Согласно решению суда, Кирилл не сможет покидать пределы РФ до июня 2023 года.

Петровы в гриппе

Новая лента Кирилла Серебренникова снята в сотрудничестве студий четырех стран: России, Франции, Германии и Швейцарии.

Сценарий написан по мотивам романа уральского писателя Алексея Сальникова Петровы в гриппе и вокруг него. Согласно сюжету, обычная семья из России резко заболела гриппом, после чего их реальная жизнь перемешивается с галлюцинациями.

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