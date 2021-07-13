В США объявили номинантов престижной телевизионной премии Эмми 2021. Церемония награждения пройдет 19 сентября.
Лидерами по количеству номинаций стали Корона и Мандалорец — оба сериала будут бороться за 24 статуэтки.
Среди телевизионных компаний-производителей по номинациям лидерство держит HBO (HBO Max). Сразу за ней идут Netflix и Disney+.
Номинанты Эмми 2021:
Лучший драматический сериал
- Пацаны
- Бриджертоны
- Корона
- Рассказ служанки
- Страна Лавкрафта
- Мандалорец
- Поза
- Это мы
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Узо Одуба (Пациенты)
- Оливия Колман (Корона)
- Эмма Коррин (Корона)
- Элизабет Мосс (Рассказ служанки)
- Эм Джей Родригес (Поза)
- Джерни Смоллетт (Страна Лавкрафта)
Лучший актер в драматическом сериале
- Реге Жан-Пейдж (Бриджертоны)
- Билли Портер (Поза)
- Мэттью Риз (Перри Мейсон)
- Стрелинг К. Браун (Это мы)
- Джонатан Мейджорс (Страна Лавкрафта)
- Джош О’Коннор (Корона)
Лучший комедийный сериал
- Эмили в Париже
- Хитрости
- Кобра Кай
- Черная комедия
- Бортпроводница
- Метод Комински
- Тед Лассо
- 4лен
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Кейли Куоко (Бортпроводница)
- Эйди Брайант (Выскочка)
- Эллисон Дженни (Мама)
- Трейси Эллис Росс (Черная комедия)
- Джин Смарт (Хитрости)
Лучший актер в комедийном сериале
- Энтони Андерсон (Черная комедия)
- Уильям Х. Мэйси (Бесстыжие)
- Майкл Дуглас (Метод Комински)
- Джейсон Судейкис (Тед Лассо)
- Кинан Томпсон (Кинан)
Лучший мини-сериал или телефильм
- Я могу уничтожить тебя
- Мэйр из Исттауна
- Ход королевы
- Подземная железная дорога
- ВандаВижен
Лучший актер в мини-сериале или телефильме
- Пол Беттани (ВандаВижен)
- Хью Грант (Отыграть назад)
- Юэн Макгрегор (Холстон)
- Лин Мануэль-Миранда (Гамильтон)
- Лесли Одом-младший (Гамильтон)
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
- Аня Тейлор-Джой (Ход королевы)
- Кейт Уинслет (Мэйр из Исттауна)
- Микаэла Коэл (Я могу тебя уничтожить)
- Синтия Эриво (Гений: Арета)
- Элизабет Олсен (ВандаВижен)