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Євгенія Шапоренко |

Триумф сериала Корона: номинанты премии Эмми 2021

Эмми 2021

В США объявили номинантов престижной телевизионной премии Эмми 2021. Церемония награждения пройдет 19 сентября.

Лидерами по количеству номинаций стали Корона и Мандалорец — оба сериала будут бороться за 24 статуэтки.

Среди телевизионных компаний-производителей по номинациям лидерство держит HBO (HBO Max). Сразу за ней идут Netflix и Disney+.

Номинанты Эмми 2021:

Лучший драматический сериал

  • Пацаны
  • Бриджертоны
  • Корона
  • Рассказ служанки
  • Страна Лавкрафта
  • Мандалорец
  • Поза
  • Это мы

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Узо Одуба (Пациенты)
  • Оливия Колман (Корона)
  • Эмма Коррин (Корона)
  • Элизабет Мосс (Рассказ служанки)
  • Эм Джей Родригес (Поза)
  • Джерни Смоллетт (Страна Лавкрафта)

Лучший актер в драматическом сериале

  • Реге Жан-Пейдж (Бриджертоны)
  • Билли Портер (Поза)
  • Мэттью Риз (Перри Мейсон)
  • Стрелинг К. Браун (Это мы)
  • Джонатан Мейджорс (Страна Лавкрафта)
  • Джош О’Коннор (Корона)

Лучший комедийный сериал

  • Эмили в Париже
  • Хитрости
  • Кобра Кай
  • Черная комедия
  • Бортпроводница
  • Метод Комински
  • Тед Лассо
  • 4лен

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Кейли Куоко (Бортпроводница)
  • Эйди Брайант (Выскочка)
  • Эллисон Дженни (Мама)
  • Трейси Эллис Росс (Черная комедия)
  • Джин Смарт (Хитрости)

Лучший актер в комедийном сериале

  • Энтони Андерсон (Черная комедия)
  • Уильям Х. Мэйси (Бесстыжие)
  • Майкл Дуглас (Метод Комински)
  • Джейсон Судейкис (Тед Лассо)
  • Кинан Томпсон (Кинан)

Лучший мини-сериал или телефильм

  • Я могу уничтожить тебя
  • Мэйр из Исттауна
  • Ход королевы
  • Подземная железная дорога
  • ВандаВижен

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

  • Пол Беттани (ВандаВижен)
  • Хью Грант (Отыграть назад)
  • Юэн Макгрегор (Холстон)
  • Лин Мануэль-Миранда (Гамильтон)
  • Лесли Одом-младший (Гамильтон)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

  • Аня Тейлор-Джой (Ход королевы)
  • Кейт Уинслет (Мэйр из Исттауна)
  • Микаэла Коэл (Я могу тебя уничтожить)
  • Синтия Эриво (Гений: Арета)
  • Элизабет Олсен (ВандаВижен)
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