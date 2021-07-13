В США объявили номинантов престижной телевизионной премии Эмми 2021. Церемония награждения пройдет 19 сентября.

Лидерами по количеству номинаций стали Корона и Мандалорец — оба сериала будут бороться за 24 статуэтки.

Среди телевизионных компаний-производителей по номинациям лидерство держит HBO (HBO Max). Сразу за ней идут Netflix и Disney+.

Номинанты Эмми 2021:

Лучший драматический сериал

Пацаны

Бриджертоны

Корона

Рассказ служанки

Страна Лавкрафта

Мандалорец

Поза

Это мы

Лучшая актриса в драматическом сериале

Узо Одуба (Пациенты)

Оливия Колман (Корона)

Эмма Коррин (Корона)

Элизабет Мосс (Рассказ служанки)

Эм Джей Родригес (Поза)

Джерни Смоллетт (Страна Лавкрафта)

Лучший актер в драматическом сериале

Реге Жан-Пейдж (Бриджертоны)

Билли Портер (Поза)

Мэттью Риз (Перри Мейсон)

Стрелинг К. Браун (Это мы)

Джонатан Мейджорс (Страна Лавкрафта)

Джош О’Коннор (Корона)

Лучший комедийный сериал

Эмили в Париже

Хитрости

Кобра Кай

Черная комедия

Бортпроводница

Метод Комински

Тед Лассо

4лен

Лучшая актриса в комедийном сериале

Кейли Куоко (Бортпроводница)

Эйди Брайант (Выскочка)

Эллисон Дженни (Мама)

Трейси Эллис Росс (Черная комедия)

Джин Смарт (Хитрости)

Лучший актер в комедийном сериале

Энтони Андерсон (Черная комедия)

Уильям Х. Мэйси (Бесстыжие)

Майкл Дуглас (Метод Комински)

Джейсон Судейкис (Тед Лассо)

Кинан Томпсон (Кинан)

Лучший мини-сериал или телефильм

Я могу уничтожить тебя

Мэйр из Исттауна

Ход королевы

Подземная железная дорога

ВандаВижен

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

Пол Беттани (ВандаВижен)

Хью Грант (Отыграть назад)

Юэн Макгрегор (Холстон)

Лин Мануэль-Миранда (Гамильтон)

Лесли Одом-младший (Гамильтон)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме