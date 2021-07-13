Пора уходить в 80 лет: Владимир Меньшов перед смертью дал интервью дочери

Актриса Юлия Меньшова опубликовала посмертное интервью, которое ей дал отец Владимир Меньшов.

В превью она отметила, что видео сняли в конце апреля 2021 года.

— Я не успела показать папе получившийся монтаж, потому что с начала мая его здоровье стало резко ухудшаться, и мы откладывали просмотр. Я говорила: Знаешь, получилось очень хорошо, папа улыбался, но отвечал: Это мы посмотрим. Сегодня девять дней, как папы нет. Пап, надеюсь ты смотришь, — говорится в описании видео.

Во время интервью Юлия поднимала ряд философских вопросов, в частности о смерти.

По словам Меньшова, он в молодости думал, что умрет в возрасте Лермонтова — 27 лет. После достижения им 27 лет порог стал повышаться, и он перестал думать о старости.

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Также Юлия спросила у отца, как он относиться к смерти, ведь многие его ровесники уже покинули этот мир.

— Моему поколению — пора, именно и так и надо уходить: один за другим в 80 лет. Уходить надо, ничего не поделаешь, — отметил Меньшов.

Он отметил, что не боится смерти в 81 год, потому что к этому времени к ней нужно быть готовым.

Смерть Владимира Меньшова

Режиссер и актер Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года от последствий коронавируса.

За свою жизнь Меньшов снял более десятка картин, включая Розыгрыш, Любовь и голуби и Москва слезам не верит, который завоевал Оскар в 1981 году.

Джерело: Юлия Меньшова