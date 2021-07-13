Отпуск или летние каникулы — это идеальное время для того, чтобы посмотреть любимые фильмы, или найти новый сериал, от которого трудно оторваться.

Министр культуры Александр Ткаченко поделился подборкой премьер на Netflix и Apple TV, которые стоит посмотреть этим летом.

Люпен

Это французский криминальный сериал о джентельмене-грабителе, который увлекается книгами об Арсене Люпене и подрабатывает уборщиком.

Он организовывает кражу колье из Лувра, но его мотивом является нечто большее, чем просто грабеж. Главную роль сыграл Омар Си, который стал известным благодаря фильму 1+1.

Как стать тираном

Новый документальный проект от Netflix расскажет о диктаторах ХХ столетия. Благодаря сериалу вы узнаете, почему к власти в разных странах приходят тираны.

Более того, в четвертой серии, посвященной Сталину, речь идет о Голодоморе украинского народа. Продюсером ленты стал актер Питер Динклэйдж, который известен по сериалу Игра престолов.

Гнев человеческий

Это новый боевик британского режиссера Гая Ричи о жажде к правосудию и многомиллионных грабежах.

Главную роль загадочного и холодного с виду джентельмена сыграл актер Джейсон Стэтхэм.

Год, который изменил мир

Это документальный 48-минутный фильм от Apple TV. В основе сюжета лежит история о том, как глобальная изоляция повлияла на природу Земли.

Шпион

Французский минисериал расскажет о судьбе и жизни израильского шпиона Эли Коэна.

Благодаря блестящему таланту быстро менять образы он активно занимался своим делом в пользу Израиля, пока его не разоблачили. Шпиона сыграл известный британский комик Саша Барон Коэн.

Прачечная

Это комедийно-драматический байопик Стивена Содерберга о журналистах, в распоряжении которых появилась информация об оффшорных счетах высокопоставленных чиновников и известных людей.

Кроме интересного сюжета, лента поразит вас невероятным набором актеров. Поскольку в фильме вы увидите Мерил Стрип, Гэри Олдмен, Антонио Бандерас и Шэрон Стоун.

Метод Комински

Сериал Метод Комински от Netflix покажет зрителям историю отношений между двумя людьми, которым пришлось поработать вместе.

Кстати, лента является обладателем Золотого глобуса в номинациях Лучший сериал и Лучший актер сериала (Майкл Дуглас).

Нарко

Стоит вспомнить об одном из лучших проектов Netflix, который выходит еще с 2015 года.

30-серийный американский сериал Нарко расскажет криминальную историю жизни наркобарона Пабло Эскобара.

Любовь, смерть и роботы

Это американский мультсериал-антология для взрослых, в котором каждая следующая серия отличается от предыдущей. На данный момент вышло 26 эпизодов, продолжительность которых от 4 до 18 минут.

Копия верна

Это драма иранского режиссера Аббаса Киаростами, которая вышла еще в 2010 году.

Несмотря на то, что фильм не новый, его сюжет не теряет актуальности. Это одна из лучших картин об отношениях между мужчиной и женщиной.

Джерело: Александр Ткаченко