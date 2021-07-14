В шестой серии Локи сообщили о втором сезоне сериала

Студия Marvel официально подтвердила, что сериал Локи продлен на второй сезон.

О втором сезоне стало известно в последней серии первого сезона Локи. В заключительной серии после титров на 43-й минуте появилась вставка: Локи вернется во втором сезоне.

Никаких дополнительных подробностей о следующем сезоне сериала, в котором Том Хиддлстон играет главную роль, предоставлено не было.

Локи — третий сериал из кинематографической вселенной Marvel на Disney Plus. Премьера Локи состоялась 9 июня 2021 года. Шестисерийный сольник знаменитого злодея Marvel рассказывает, что произошло с ним после событий фильма Мстители: Финал.

Финал сериала подводит к началу картины Сэма Рэйми Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия, которая должна выйти в марте 2022 года.

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