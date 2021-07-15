Фильм режиссера и сценариста Эли Граппа Ольга, который показали в программе Неделя критики, получил приз сообщества писателей и композиторов SACD во время 74-го Каннского кинофестиваля.
Премия SACD присуждается одному из семи художественных фильмов, участвующих в конкурсе. Победитель получает денежную награду в размере €5 тыс.
Лента Ольга была снята в копродукции между Францией, Швейцарией и Украиной.
В центре сюжета — молодая украинская спортивная гимнастка, которая вынуждена уехать из Украины в Швейцарию, где живет семья отца.
Мать девушки, которая работает в политической журналистике, постоянно получает угрозы от провластных людей.
События картины разворачиваются на фоне Евромайдана, за которым Ольга наблюдает из Швейцарии.
Стоит заметить, что все главные роли в фильме исполняли непрофессиональные актеры. Главную героиню сыграла украинская гимнастка Анастасия Будяшкина.
В Украине фильм Ольга зрители смогут увидеть в феврале 2022 года.
Напомним, что Каннский фестиваль 2021 проходит во Франции с 6 по 17 июля. В 2020 году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.
В основной программе кинофорума представлены 24 фильма. Жюри возглавляет американский режиссер и сценарист Спайк Ли.
На 74-м Каннском фестивале показали два фильма от Украины — документальную ленту украинского кинорежиссера Сергея Лозницы Бабий Яр. Контекст и игровой фильм Ольга французско-швейцарского режиссера Эли Граппа.