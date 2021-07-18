Обладателем Золотой пальмовой ветви — главной награды 74-го Каннского кинофестиваля, стала картина Титан французского режиссера Джулии Дюкорно.

Обновлено в 23:10. Детали сюжета хоррора Титан до премьеры держали в секрете. Сначала о ленте писали, как о загадочной истории жертвы насилия — девушки с имплантированным в ухо титановым аппаратом.

Позже выяснилось, что все не так однозначно: главная героиня беременеет от автомобилей, кроме того, она убивает людей.

На церемонии кинофестиваля председатель жюри, режиссер Спайк Ли поторопился объявить главного победителя Канн, которой должны были назвать лишь в финале.

— Фильм, который получает Золотую пальмовую ветвь — Титан, — сказал Ли, когда его попросили назвать первого победителя.

Те, кто находился на сцене, попытались остановить Спайка Ли, но было поздно.

Скорее всего, возникло непонимание из-за языкового барьера. Спайк Ли — американец и говорит по-английски, тогда как основной язык Каннского кинофестиваля — французский.

On a frôlé la catastrophe et une annonce un peu prématurée de la Palme d’or ???? #Cannes2021 pic.twitter.com/8uBfYl2orI — CANAL+ (@canalplus) July 17, 2021

Вторую по значимости награду Каннского кинофестиваля — Гран-при, получили сразу две работы: иранский фильм Герой режиссера Асгар Фархади и фильм Купе №6 финнского режиссера Юхо Куосманена.

Обладателем награды за лучшую режиссуру стал французский режиссер Леос Каракс за картину Аннетт.

Лучшим актером стал Калеб Лэндри Джонс за роль в фильме Нитрам австралийского режиссера Джастина Курзеля.

Награда за лучшую женскую роль досталась Ренате Рейнсве за работу в фильме норвежского режиссера Иоакима Триера Худший человек на свете.

Приз за лучший сценарий достался японскому фильму Сядь за руль моей машины режиссера Рюсуке Хамагути, который экранизировал рассказ Харуки Мураками.

Приз жюри достался двум картинам — Колено Ахеда израильского режиссера Надава Лапида и Память тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула.

Почетную Золотую пальмовую ветвь вручили итальянском актеру и режиссеру Беллоккьо.

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы Бабий Яр. Контекст, снятый при поддержке Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, получил на Каннском кинофестивале специальный приз жюри премии Золотой глаз — награду для документальных фильмов.

Фильм режиссера и сценариста Эли Ґраппа Ольга, показанный в программе Неделя критики, получил приз сообщества писателей и композиторов SACD.

Премия SACD присуждается одному из семи художественных фильмов, участвующих в конкурсе. Победитель получает денежную награду в размере €5 тыс.

Лента Ольга была снята в копродукции между Францией, Швейцарией и Украиной.