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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Євгенія Шапоренко |

Дом дракона пал перед Covid-19: производство приквела Игры престолов приостановили

Гра престолів

HBO закрыл производство приквела Игры престолов Дом дракона из-за Covid-19. Съемки в Великобритании были приостановлены на два дня после того, как у одного из членов команды тест на коронавирус показал положительный результат.

Дом дракона — это последняя крупная постановка в Великобритании, которую пришлось приостановить из-за пандемии. Ранее из‑за ухудшения ситуации с коронавирусом в Великобритании приостановили съемки второго сезона сериала Бриджертоны и адаптации Матильды от стрим-сервиса Netflix.

Производство сериала началось в апреле 2021 года. Премьера материала запланирована на 2022 год.

В сериале снялись Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Фабьен Франкель.

По сюжету, в сериале Дом дракона события разворачиваются за 300 лет до Игры престолов.

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Источник: Deadline

Фото: Depositphotos

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