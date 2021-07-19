Новый тизер сериала Кріпосна. Жадана любов вызвал бурное обсуждение среди пользователей сети.

Фанаты сериала разделились на два лагеря и гадают — выжил ли Андрей Жадан, которого в финале второго сезона ударили ножом в грудь.

Причиной таких обсуждений стал новый тизер, который начинается со слов: нет хуже испытания, чем смерть любимого человека. А осознание того, что все это твоя вина, превращает твою жизнь в ад.

Если Жадан умрет, я не буду это смотреть.

Значит все таки Жадан мертв?

Получается, что Жадана убили?

Я пока дождусь, то у меня инфаркт случится.

Жадан живи. Тизер супер. Не могу дождаться.

Всеми любимого персонажа убрали, сделали из него плохого человека и ввели нового мужчину для Кати.

Только не говорите, что Жадан умрет, — пишут поклонники телесериала.

Стоит отметить, что пользователи также оценили украинскую озвучку сериала, однако не все остались довольны.

Вау, сериал действительно будет на украинском?

Только не говорите, что сериал будет на украинском.

Наконец-то сделали украинскую озвучку. Наконец-то украинские сериалы на украинском, — пишут пользователи сети.

Премьера украинского сериала Крепостная состоялась 25 февраля 2019 года на телеканале СТБ. Сюжет ленты основан на костюмированной драме Феликса Герчикова и Макса Литвинова.

Фото: скрин с тизера Кріпосна. Жадана любов