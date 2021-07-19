Новый тизер сериала Кріпосна. Жадана любов вызвал бурное обсуждение среди пользователей сети.
Фанаты сериала разделились на два лагеря и гадают — выжил ли Андрей Жадан, которого в финале второго сезона ударили ножом в грудь.
Причиной таких обсуждений стал новый тизер, который начинается со слов: нет хуже испытания, чем смерть любимого человека. А осознание того, что все это твоя вина, превращает твою жизнь в ад.
- Если Жадан умрет, я не буду это смотреть.
- Значит все таки Жадан мертв?
- Получается, что Жадана убили?
- Я пока дождусь, то у меня инфаркт случится.
- Жадан живи. Тизер супер. Не могу дождаться.
- Всеми любимого персонажа убрали, сделали из него плохого человека и ввели нового мужчину для Кати.
- Только не говорите, что Жадан умрет, — пишут поклонники телесериала.
Стоит отметить, что пользователи также оценили украинскую озвучку сериала, однако не все остались довольны.
- Вау, сериал действительно будет на украинском?
- Только не говорите, что сериал будет на украинском.
- Наконец-то сделали украинскую озвучку. Наконец-то украинские сериалы на украинском, — пишут пользователи сети.
Премьера украинского сериала Крепостная состоялась 25 февраля 2019 года на телеканале СТБ. Сюжет ленты основан на костюмированной драме Феликса Герчикова и Макса Литвинова.