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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Каріна Зуєва |

Эротика vs порно: топ-5 фильмов об интиме от сексолога

Эротика vs порно: топ-5 фильмов об интиме от сексолога

Ведущая реалити Эксы на Новом канале и сексолог Наталья Ежова объяснила, почему лучше смотреть эротические фильмы. Также она поделилась подборкой лучших лент.

Наталья объяснила, что существует понятие порнозависимости — это когда человек смотрит фильмы для взрослых и возбуждается только от них. Поэтому существуют две причины не смотреть порно. Первая — ложная картинка, поскольку снимается много дублей и используется фотошоп.

Вторая — выключается фантазия, поскольку вы получаете готовый сценарий близости и теряете интерес к естественному  возбуждению.

– Мужчина может смотреть порно и переживать, что его половой акт не такой длительный. Женщина может смотреть и завидовать идеальном телу актрисы или красивому внешнему виду во время интима. Именно после просмотра этих фильмов значительно падает уверенность мужчин и женщин в себе, — сказала Наталья.

Сексолог рекомендует смотреть эротические фильмы, поскольку в них показывается только начало близости, а уже далее работает ваша фантазия.

Подборка эротических фильмов от Натальи Ежовой:

  1. Дневная красавица;
  2. Жизнь Адель;
  3. Не смотри вниз;
  4. Горькая луна;
  5. Двойной любовник.
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Фото: Новый канал

Источник: Новый канал

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