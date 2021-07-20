Ведущая реалити Эксы на Новом канале и сексолог Наталья Ежова объяснила, почему лучше смотреть эротические фильмы. Также она поделилась подборкой лучших лент.

Наталья объяснила, что существует понятие порнозависимости — это когда человек смотрит фильмы для взрослых и возбуждается только от них. Поэтому существуют две причины не смотреть порно. Первая — ложная картинка, поскольку снимается много дублей и используется фотошоп.

Вторая — выключается фантазия, поскольку вы получаете готовый сценарий близости и теряете интерес к естественному возбуждению.

– Мужчина может смотреть порно и переживать, что его половой акт не такой длительный. Женщина может смотреть и завидовать идеальном телу актрисы или красивому внешнему виду во время интима. Именно после просмотра этих фильмов значительно падает уверенность мужчин и женщин в себе, — сказала Наталья.

Сексолог рекомендует смотреть эротические фильмы, поскольку в них показывается только начало близости, а уже далее работает ваша фантазия.

Подборка эротических фильмов от Натальи Ежовой:

Дневная красавица; Жизнь Адель; Не смотри вниз; Горькая луна; Двойной любовник.

Фото: Новый канал