В Нью-Йорке продолжаются съемки культового сериала Секс в большом городе 2021. Премьера проекта под названием And Just Like That состоится на стриминговий платформе HBO Maх.

Пока зрители ожидают возвращения любимых героинь, в сети появились яркие фото со съемок продолжение сериала Секс в большом городе.

В 10-серийном сериале появятся три главные героини — Кэрри, Миранда и Шарлотта. К своим ролям вернутся актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

От участия в новом проекте отказалась только Ким Кэттролл, сыгравшая роль Саманты. Еще в 2018 году она сообщила, что окончательно решила закончить этот раздел своей жизни. Одной из причин отказа стали ее напряженные отношения с Сарой Джессикой Паркер.

События сериала Секс в большом городе 2021 разворачиваться через 20 лет после окончания оригинального шоу.

По-прежнему три лучшие подруги будут откровенно разговаривать о сексе, карьере и отношениях, а их дружба еще не раз будет проверяться на прочность.

Одну из сцен сериала снимали в кафе, где подруги традиционно собирались вместе на обед. Актрисы были одеты в эффектные платья, которые отражают их образы и характеры.

Синтия Никсон предстала в длинном платье в клетку, Кристин Дэвис в наряде белого цвета с принтом.

А Сара Джессика Паркер на съемках шоу появилась в розовом платье-рубашке.

Свой образ она дополнила черным кожаным поясом с шипами и туфлями-лодочки на каблуках.

На этой фотографии видно, что подруги точно не унывают в компании друг друга. Поскольку женщины стоят у здания ночного клуба в вечерних нарядах.

На этом кадре понятно, что в разгар рабочего дня подруги гуляют по парку Нью-Йорка и обсуждают важные вопросы.

Напомним, что премьера сериала Секс в большом городе состоялась еще в 1998 году. Лента транслировалась до 2004 года и оставила яркий след в современной поп-культуре.

В течение шести сезонов дружба четырех нью-йоркских подруг выдержала серьезные испытания, диагноз рака груди, любовные интриги и разводы.

Сериал получил шесть премий Эмми, восемь Золотых глобусов, а также 36 других наград. По мнению некоторых критиков, Секс в большом городе произвел фурор, потому что вместо шаблонных 18-летних блондинок его героинями стали женщины, которым немного за тридцать.