Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер анимационного фильма Ведьмак: Кошмар волка.
В трейлере показали, как Всемир сражается с монстрами. Также появились и другие персонажи, среди которых — чародейка Тетра Гилкрест, каэдвенская дворянка Леди Цербст и ведьмак Деглан.
Кроме того, стало известно, кто из актеров будет озвучивать мультперсонажей.
Всемир, как и в Ведьмаке, заговорит голосом английского актера Тео Джеймса.
Английская актриса Лара Пулвер озвучит Тетру Гилкрест.
Леди Цербтс будет разговаривать голосом американской актрисы Мэри Макдоннелл.
Шотландский актер Грэм Мактавиш озвучит Деглана.
В сюжете анимационного фильма Ведьмак: Кошмар волка заложена история молодого Всемира, которому предстоит опровергнуть все лживые слухи о ведьмаках. Действия в ленте будут разворачиваться за десятки лет до событий в телесериале Ведьмак.
Премьера Ведьмак: Кошмар волка состоится 23 августа.
Анимационную ленту решили выпустить перед вторым сезоном сериала Ведьмак, поскольку первый принес большой успех.
К слову, в апреле Netflix сообщил, что съемки второго сезона Ведьмака завершены. Он выйдет в 2021 году.