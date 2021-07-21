Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер анимационного фильма Ведьмак: Кошмар волка.

В трейлере показали, как Всемир сражается с монстрами. Также появились и другие персонажи, среди которых — чародейка Тетра Гилкрест, каэдвенская дворянка Леди Цербст и ведьмак Деглан.

Кроме того, стало известно, кто из актеров будет озвучивать мультперсонажей.

Всемир, как и в Ведьмаке, заговорит голосом английского актера Тео Джеймса.

Английская актриса Лара Пулвер озвучит Тетру Гилкрест.

Леди Цербтс будет разговаривать голосом американской актрисы Мэри Макдоннелл.

Шотландский актер Грэм Мактавиш озвучит Деглана.

В сюжете анимационного фильма Ведьмак: Кошмар волка заложена история молодого Всемира, которому предстоит опровергнуть все лживые слухи о ведьмаках. Действия в ленте будут разворачиваться за десятки лет до событий в телесериале Ведьмак.

Премьера Ведьмак: Кошмар волка состоится 23 августа.

Анимационную ленту решили выпустить перед вторым сезоном сериала Ведьмак, поскольку первый принес большой успех.

К слову, в апреле Netflix сообщил, что съемки второго сезона Ведьмака завершены. Он выйдет в 2021 году.

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Фото: скрин с тизера Ведьмак: кошмар волка