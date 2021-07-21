В Украине 22 июля в прокат выходит спортивная драма Пульс, снятая по мотивам жизненной истории легкоатлетки Оксаны Ботурчук. На премьере фильма спортсменка отметила, что невероятно рада, что о ней сняли картину. Более того, исполнительница главной роли Наталья Бабенко приезжала в гости к Оксане, чтобы увидеть быт и тренировки человека, которого ей пришлось воплотить на экране.

Подготовка к сьемкам фильма

В рамках подготовки актриса Наталья Бабенко, сыгравшая главную героиню Оксану, поехала в Днепр, где Ботурчук проживает вместе с семьей.

— Она меня очень радостно приняла. Познакомила почти со всей своей семьей. Мы провели целый день вместе. Я посмотрела, как Оксана живет. Она провела для меня персональную тренировку. Это было что-то невероятное, потому что не каждому удается получить такой опыт, — рассказала Наталья.

Кроме того, за полгода до старта съемочного процесса Наталья начала тренироваться. По словам актрисы, такие изнурительные нагрузки сказались на коленях, поэтому сейчас на время она оставила спорт.

— Профессиональной спортсменкой стать за полгода невозможно, потому что они это делают всю свою жизнь. Это большой труд, у человека должна быть большая сила. Полгода я почти ежедневно занималась спортом. Это оставило большой след в моей жизни. Были изнурительные тренировки. Не просто тренировка человека, который решил побегать, а совсем другой образ жизни, — подчеркнула актриса.

Мнение Оксаны о фильме Пульс

Оксана Ботурчук отметила, что Наталье удалось вжиться в роль.

— За такое короткое время приобрести навыки спортсмена — это действительно профессионализм. То, как Наталья сыграла… Я считаю, что ей все удалось на 100%, потому что роль сложная, необычная, — отметила Оксана.

Также спортсменка поблагодарила всех, кто занимался созданием фильма.

— Он на самом деле невероятный. Он сделан с такой любовью и профессионализмом, что у меня перехватывает дыхание, — подчеркнула спортсменка.

Сюжет фильма Пульс

Сюжет фильма основан на реальной истории жизни украинской легкоатлетки Оксаны Ботурчук. Юная девушка, которая воспитывается в спортивной семье, занимается легкой атлетикой и мечтает попасть на Олимпийские игры. Однако у судьбы на нее были другие планы. Девочка попадает в ДТП, в результате чего почти теряет зрение. Несмотря на это, она не сдается и доказывает, что для мечты преград не существует.

Оксана Ботурчук – украинская легкоатлетка, паралимпийская чемпионка 2008 года, четырехкратная серебряная и бронзовая призерка Летних Паралимпийских игр 2008 и 2012 годов.

Трейлер фильма Пульс 2021: