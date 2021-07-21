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Євгенія Шапоренко |

Полгода тренировок, консультации и премьера: что известно о фильме Пульс

Полгода тренировок, консультации и премьера: что известно о фильме Пульс

В Украине 22 июля в прокат выходит спортивная драма Пульс, снятая по мотивам жизненной истории легкоатлетки Оксаны Ботурчук. На премьере фильма спортсменка отметила, что невероятно рада, что о ней сняли картину. Более того, исполнительница главной роли Наталья Бабенко приезжала в гости к Оксане, чтобы увидеть быт и тренировки человека, которого ей пришлось воплотить на экране.

Подготовка к сьемкам фильма

В рамках подготовки актриса Наталья Бабенко, сыгравшая главную героиню Оксану, поехала в Днепр, где Ботурчук проживает вместе с семьей.

— Она меня очень радостно приняла. Познакомила почти со всей своей семьей. Мы провели целый день вместе. Я посмотрела, как Оксана живет. Она провела для меня персональную тренировку. Это было что-то невероятное, потому что не каждому удается получить такой опыт, — рассказала Наталья.

Кроме того, за полгода до старта съемочного процесса Наталья начала тренироваться. По словам актрисы, такие изнурительные нагрузки сказались на коленях, поэтому сейчас на время она оставила спорт.

Наталія Бабенко

— Профессиональной спортсменкой стать за полгода невозможно, потому что они это делают всю свою жизнь. Это большой труд, у человека должна быть большая сила. Полгода я почти ежедневно занималась спортом. Это оставило большой след в моей жизни. Были изнурительные тренировки. Не просто тренировка человека, который решил побегать, а совсем другой образ жизни, — подчеркнула актриса.

Мнение Оксаны о фильме Пульс

Оксана Ботурчук отметила, что Наталье удалось вжиться в роль.

Оксана Ботурчук – українська легкоатлетка, паралімпійська чемпіонка

— За такое короткое время приобрести навыки спортсмена — это действительно профессионализм. То, как Наталья сыграла… Я считаю, что ей все удалось на 100%, потому что роль сложная, необычная, — отметила Оксана.

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Также спортсменка поблагодарила всех, кто занимался созданием фильма.

— Он на самом деле невероятный. Он сделан с такой любовью и профессионализмом, что у меня перехватывает дыхание, — подчеркнула спортсменка.

Сюжет фильма Пульс

Сюжет фильма основан на реальной истории жизни украинской легкоатлетки Оксаны Ботурчук. Юная девушка, которая воспитывается в спортивной семье, занимается легкой атлетикой и мечтает попасть на Олимпийские игры. Однако у судьбы на нее были другие планы. Девочка попадает в ДТП, в результате чего почти теряет зрение. Несмотря на это, она не сдается и доказывает, что для мечты преград не существует.

Оксана Ботурчук – украинская легкоатлетка, паралимпийская чемпионка 2008 года, четырехкратная серебряная и бронзовая призерка Летних Паралимпийских игр 2008 и 2012 годов.

Трейлер фильма Пульс 2021:

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