Компания Disney выпустила трейлер грядущего перезапуска мультсериала — Чип и Дейл: Жизнь в парке. Новинка не будет иметь ничего общего с оригиналом Чип и Дейл спешат на помощь, который выходил в начале 90-х.

Главными героями будут братья бурундуки Чип и Дейл, а местом их обитания станет городской парк. И хотя мультсериал уже имеет собственную историю, в картине появятся и другие знакомые персонажи Disney — к примеру, Плуто и Дональд Дак.

Новые серии будут выходить еженедельно, начиная с 28 июля.

Главная фишка новинки — это немое повествование, в котором все описывается через события и эмоции героев.

Братья бурундуки впервые дебютировали в Disney еще в 1940-х годах, познакомив фанатов со своими озорными поступками.

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Этот мультсериал присоединяется к еще одному предстоящему проекту, основанному на этих персонажах, под названием Чип и Дейл спешат на помощь. Картина станет гибридом фильма и компьютерной графики. Главных героев озвучат Джон Мулани и Энди Сэмберг.

И хотя оба проекта будут отличаться друг от друга, Чип и Дейл: Жизнь в парке обязательно будет беззаботным мультфильмом, как и остальная классика Disney.

Ранее стало известно, что компания Dinsey планирует выпустить продолжение фильма Круэлла. Сиквел находится на ранней стадии разработки, а главную роль сыграет голливудская звезда Эмма Стоун.

Disney не спешит раскрывать подробности о будущем фильме — первая часть все еще пользуется огромной популярностью.

Фото: Chip ‘n’ Dale: Park Life