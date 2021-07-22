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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Микола Олефіренко |

Дюна 2021: опубликован новый трейлер фильма

Дюна

Студия Warner Bros показала новый трейлер Дюны 2021. Сюжет фильма основывается на одноименном романе Фрэнка Герберта.

Режиссером кинокартины выступил Дени Вильнев, который работал над такими проектами, как Прибытие и Бегущий по лезвию 2049.

По сюжету фильма, человечество начало колонизировать другие планеты, и главные действия будут происходить на планете Арракис.

Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фримены. На планете находятся главные залежи пряности — самого важного вещества во Вселенной. 

Главный герой истории — Пол, наследник могущественной семьи Атрейдес, которая получает контроль над Арракисом. Вскоре Пол оставляет свой дом, чтобы отправиться в пустыню. Там он столкнется с вольным народом — фрименами, вместе с которыми парень будет отвоевывать эту планету.

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В состав актерского состава входят такие звезды, как Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Исаак, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Баутиста, Зендея, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем.

Фильм начали снимать еще 18 марта 2019 года. Это происходило в павильонах Origo Film Studios в Будапеште и в пустыне Вади-Рам в Иордании. Работы над картиной завершились в июле 2019 года.

Мировая премьера фильма Дюна 2021 состоится в сентябре 2021 года на 78-м Венецианском кинофестивале, и 1 октября этого же года — в кинотеатрах США.

Фото: Дюна

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