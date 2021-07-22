Студия Warner Bros показала новый трейлер Дюны 2021. Сюжет фильма основывается на одноименном романе Фрэнка Герберта.

Режиссером кинокартины выступил Дени Вильнев, который работал над такими проектами, как Прибытие и Бегущий по лезвию 2049.

По сюжету фильма, человечество начало колонизировать другие планеты, и главные действия будут происходить на планете Арракис.

Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фримены. На планете находятся главные залежи пряности — самого важного вещества во Вселенной.

Главный герой истории — Пол, наследник могущественной семьи Атрейдес, которая получает контроль над Арракисом. Вскоре Пол оставляет свой дом, чтобы отправиться в пустыню. Там он столкнется с вольным народом — фрименами, вместе с которыми парень будет отвоевывать эту планету.

В состав актерского состава входят такие звезды, как Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Исаак, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Баутиста, Зендея, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем.

Фильм начали снимать еще 18 марта 2019 года. Это происходило в павильонах Origo Film Studios в Будапеште и в пустыне Вади-Рам в Иордании. Работы над картиной завершились в июле 2019 года.

Мировая премьера фильма Дюна 2021 состоится в сентябре 2021 года на 78-м Венецианском кинофестивале, и 1 октября этого же года — в кинотеатрах США.

Фото: Дюна