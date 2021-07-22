12-й Одесский международный кинофестиваль пройдет с 14 по 21 августа. В этом году событие приурочено к 30-летию независимости Украины.
ОМКФ состоится в традиционном формате, а единственной конкурсной программе станет Национальный конкурс.
Национальная конкурсная программа. Полный метр
- Короли рэпа, реж. Мирослав Латик
- С завязанными глазами, реж. Тарас Дронь
- Пространство, реж. Дмитрий Томашполский
- Национальный музей, реж. Андрей Загданский
- Стоп-Земля, реж. Екатерина Горностай
- Соперник, реж. Маркус Ленц
Национальная конкурсная программа. Короткий метр
- Беги, Таня, беги, реж. София Полищук
- Ненужные вещи, реж. Дмитрий Лисенбарт
- Вторая волна, реж. Мариия Стоянова
- Папины кроссовки, реж. Ольга Журба
- Leopolis Night, реж. Никон Романченко
- Мария, реж. Влад Одуденко
- Тигр бродит рядом, реж. Анастасия Фалилеева
- Good boy, реж. Мария Пономарева
Фестиваль фестивалей
- Аннетт, реж. Леос Каракс
- Память, реж. Апичатпонг Вирасетакул
- Худший человек на свете, реж. Йоахим Триер
- Герой, реж. Асгар Фархади
- Криптозоопарк, реж. Дэша Шо
- Человек, который продал свою кожу, реж. Каутер Бен Ханья
Гала-премьеры
- Легенда о Зеленом рыцаре, реж. Дэвид Лоури
- Гунда, реж. Виктор Косаковский
- Плохой сосед, реж. Даниэл Брюль
- Бенедетто, реж. Пол Верховен
Украинские гала-премьеры
- Посторонний, реж. Дмитрий Томашпольский
- Этот дождь никогда не кончится, реж. Алина Горлова
- Розы. Фильм-кабаре, реж. Ирена Стеценко
- Почему я жив, реж. Виллен Новак
- Водуруду, реж. Анатолий Сачивко
Украинская ретроспектива: Независимые
- Кислородный голод, реж. Андрей Дончик (1991)
- Шамара, реж. Наталья Андрейченко (1994)
- Приятель покойника, реж. Вячеслав Криштофович (1995)
- Настройщик, реж. Кира Муратова (2004)
- Счастье мое, реж. Сергей Лозница (2010)
- Племя, реж. Мирослав Слабошпицкий (2014)
- Земля голубая, будто апельсин, реж. Ирина Целик (2020)
Церемония закрытия состоится под открытым небом на Потемкинской лестнице 21 августа.
Закрывать событие будет лента Чарли Чаплина Малыш, которой в этом году исполняется 100 лет.
Одесский международный кинофестиваль — это ежегодное мероприятие, которое проходит в Одессе с 2010 года.
Конкурсная программа фестиваля состоит из трех полноценных разделов: Международная конкурсная программа, Национальная конкурсная программа (включает полнометражные и короткометражные фильмы производства Украины или сняты в ко-продукции с Украиной) и Конкурс европейских документальных фильмов.
Фото: ОМКФ
Источник: ОМКФ