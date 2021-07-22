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Валентина Чорна |

Объявлена программа Одесского международного кинофестиваля 2021

Одеський міжнародний кінофестиваль

12-й Одесский международный кинофестиваль пройдет с 14 по 21 августа. В этом году событие приурочено к 30-летию независимости Украины.

ОМКФ состоится в традиционном формате, а единственной конкурсной программе станет Национальный конкурс.

Национальная конкурсная программа. Полный метр

  • Короли рэпа, реж. Мирослав Латик
  • С завязанными глазами, реж. Тарас Дронь
  • Пространство, реж. Дмитрий Томашполский
  • Национальный музей, реж. Андрей Загданский
  • Стоп-Земля, реж. Екатерина Горностай
  • Соперник, реж. Маркус Ленц

Национальная конкурсная программа. Короткий метр

  • Беги, Таня, беги, реж. София Полищук
  • Ненужные вещи, реж. Дмитрий Лисенбарт
  • Вторая волна, реж. Мариия Стоянова
  • Папины кроссовки, реж. Ольга Журба
  • Leopolis Night, реж. Никон Романченко
  • Мария, реж. Влад Одуденко
  • Тигр бродит рядом, реж. Анастасия Фалилеева
  • Good boy, реж. Мария Пономарева

Фестиваль фестивалей

  • Аннетт, реж. Леос Каракс
  • Память, реж. Апичатпонг Вирасетакул
  • Худший человек на свете, реж. Йоахим Триер
  • Герой, реж. Асгар Фархади
  • Криптозоопарк, реж. Дэша Шо
  • Человек, который продал свою кожу, реж. Каутер Бен Ханья

Гала-премьеры

  • Легенда о Зеленом рыцаре, реж. Дэвид Лоури
  • Гунда, реж. Виктор Косаковский
  • Плохой сосед, реж. Даниэл Брюль
  • Бенедетто, реж. Пол Верховен

Украинские гала-премьеры

  • Посторонний, реж. Дмитрий Томашпольский
  • Этот дождь никогда не кончится, реж. Алина Горлова
  • Розы. Фильм-кабаре, реж. Ирена Стеценко
  • Почему я жив, реж. Виллен Новак
  • Водуруду, реж. Анатолий Сачивко

Украинская ретроспектива: Независимые

  • Кислородный голод, реж. Андрей Дончик (1991)
  • Шамара, реж. Наталья Андрейченко (1994)
  • Приятель покойника, реж. Вячеслав Криштофович (1995)
  • Настройщик, реж. Кира Муратова (2004)
  • Счастье мое, реж. Сергей Лозница (2010)
  • Племя, реж. Мирослав Слабошпицкий (2014)
  • Земля голубая, будто апельсин, реж. Ирина Целик (2020)

Церемония закрытия состоится под открытым небом на Потемкинской лестнице 21 августа.

Закрывать событие будет лента Чарли Чаплина Малыш, которой в этом году исполняется 100 лет.

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Одесский международный кинофестиваль — это ежегодное мероприятие, которое проходит в Одессе с 2010 года.

Конкурсная программа фестиваля состоит из трех полноценных разделов: Международная конкурсная программа, Национальная конкурсная программа (включает полнометражные и короткометражные фильмы производства Украины или сняты в ко-продукции с Украиной) и Конкурс европейских документальных фильмов.

Фото: ОМКФ

Источник: ОМКФ

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