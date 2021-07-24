24 августа украинцы будут праздновать 30-летие со Дня независимости Украины. Этот знаменательный день приходится на вторник, так что выходных будет сразу четыре дня подряд.

Мы собрали топ фильмов, чтобы вы точно знали, что посмотреть на День независимости 2021.

1. Захар Беркут (боевик, 2019)

Созданием этого фильма занимались американский и украинский режиссеры — Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн. Он является экранизацией одноименной исторической повести Захар Беркут Ивана Франко.

Действия разворачиваются в 1241 году, где монгольская орда во главе с темником останавливается у подножья Карпатских гор. Ночью местные охотники братья Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. В фильме также присутствуют и интриги — среди жителей карпатского поселения нашелся изменник, который усложняет задачу охотникам по защите своего дома.

2. Поводырь (историческая драма, 2014)

Желание рассказать историю репрессий кобзарей возникло у режиссера Олеся Санина в 2003 году, но производство фильма началось в 2007 году. И хотя создание картины закончилось в 2012 году, ее выход состоялся уже в 2014 году. Фильм также был показан на Каннском кинофестивале.

Действие фильма происходит осенью-зимой 1932 года и зимой 1933 года на территории УССР. Американский инженер-коммунист Майкл Шемрок занимается налаживаем сборки тракторов, и успевает влюбиться в певицу Ольгу Левицку, но у него появился конкурент в завоевании сердца дамы. В фильме присутствуют интриги и убийства.

3. Гнев человеческий (боевик/триллер, 2021)

Если отойти от украинского кинематографа, в этом году в кинопрокатах появился новый боевик легендарного Гая Ричи, производство которого началось еще в 2019 году. В главной роли — идеальный Джейсон Стейтем, который не впервые примеряет на себя роль участника драк и перестрелок.

Эйч (Джейсон Стейтем) на протяжении всего фильма ищет заказчика серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелесе. Ричи удается поддерживать высокий темп на протяжении почти всего фильма: регулярные перестрелки, дерзкие грабежи, гонки на массивных грузовиках. Все то, за что мы все любим фильмы этого режиссера.

4. Форсаж 9 (боевик/приключения, 2021)

Эта серия фильмов в представлении не нуждается — о ней знают абсолютно все.

В этой части серии команда Доминика Торетто будет противостоять самому опасному преступнику, с которым они сталкивались. Доминику придется прервать спокойнуй жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, дабы предотвратить планы опасного злодея.

5. Черная вдова (боевик/приключения, 2021)

Фильм полностью посвящен Черной вдове, которой придется вспомнить прошлое. В главной роли — актриса Скарлетт Йоханссон. Действия фильма разворачиваются еще до присоединения Наташи ко Мстителям. По сюжету фильма, девушка узнает об опасном заговоре, в который втянуты ее старые знакомые.

6. Телохранитель жены киллера (боевик/комедия, 2021)

В главных ролях — Райан Рейнольдс и Сэмюэл Лерой Джексон.

Профессиональный телохранитель Майкл Брайс попытается предотвратить кибератаку, которая может привести к краху Европейского Союза. Майкл собирает команду знакомых киллеров — Дариус Кинкейд и Соня помогут осуществить планы Брайса.

7. Еще по одной (драма, 2020)

Школьный учитель Мартин (Мадс Миккельсен) испытывает выгорание на работе. Вместе с друзьями он решает проверить необычную теорию с выпивкой. Что будет, если пить постоянно, но в небольших количествах? Сюжет фильма покажет как и радостные последствия поддержания градуса, так и проблемы друзей.

8. Мортал Комбат (боевик/фентези, 2021)

Коул Янг — талантливый, но не слишком успешный боец MMA, проигрывает за деньги в боях. По сюжету, герой узнает, что ему буквально на роду написано участвовать в древнем турнире, где на кон поставлена судьба всей планеты.

9. Круэлла (криминал/комедия, 2021)

В главной роли — Эмма Стоун, а сам фильм появился в кинотеатрах 28 мая 2021 года.