Венецианский кинофестиваль 2021: в конкурсной программе три фильма от Украины

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Євгенія Шапоренко |

Венецианский кинофестиваль объявил конкурсную программу — в ней три фильма от Украины

Венецианский кинофестиваль объявил конкурсную программу — в ней три фильма от Украины

В конкурсной программе Венецианского кинофестиваля представлены сразу три украинских фильма.

  • Основной конкурс – Отблеск (Валентин Васянович).
  • Программа Горизонты — Носорог (Олег Сенцов) и Цензорка (Петер Керекеш).

Венецианский кинофестиваль будет проходить с 1 по 11 сентября.

Полный список лауреатов в секции Основной конкурс: 

  • Параллельные матери, Педро Альмодовар (Испания)
  • Капитан Волконогов бежал, Наташа Меркулова и Алексей Чупов (Россия)
  • Мона Лиза и кровавая Луна, Ана Лили Амирпур (США)
  • На войне, Стефан Бризе (Франция)
  • Сила собаки, Джейн Кэмпион (США)
  • America Latina, Дамиано Д’Инноченцо и Фабио Роберто Д’Инноченцо (Италия)
  • L’évènement, Одри Диван (Франция)
  • Официальный конкурс, Гастоном Дюпра и Мариано Кон (Испания)
  • Il buco», Микеланджело Фраммартино (Италия)
  • Sundown, Мишель Франко (Мексика)
  • Человеческая комедия, Ксавье Джанноли (Франция)
  • Незнакомая дочь, Мэгги Джилленхол (США)
  • Спенсер, Пабло Ларраин (Чили)
  • Freaks Out, Габриэль Майнетти (Италия)
  • Qui Rido Io, Марио Мартоне (Италия)
  • На работе 2, Эрик Матти (Филиппины)
  • Не оставляй следов, Ян П. Матушинский (Польша)
  • Холодный расчет, Пол Шредер (США)
  • Рука Бога, Паоло Соррентино (Италия)
  • La Caja, Лоренсо Вигас (Венесуэла)

Радостную новость уже успел прокомментировать министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

— Мировая премьера фильма Отблеск Валентина Васяновича пройдет в основном конкурсе. А Носорог Олега Сенцова и Цензорка Петера Керекеша — в программе Горизонты. Фильмы созданы при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры и информационной политики. Верим в успех нашего кинематографа! — отметил Ткаченко.

Фильм Отблеск

Фильм Отблеск от украинского режиссера Валентина Васяновича представлен в Основной программе Венецианского кинофестиваля. Украинская картина будет бороться за главную награду фестиваля — Золотого льва.

По сюжету ленты Отблеск, события разворачиваются во время войны на Востоке Украины. После смерти отчима 10-летний ребенок знакомится ближе со своим настоящим отцом. Ребенок также осознает понятия жизни и смерти, души и тела.

В этой категории Васянович будет бороться с Педро Альмодоваром (Параллельные матери), Полом Шредером (Холодный расчет) и другими.

Фильм Носорог

Премьера украинского фильма Носорог от режиссера Олега Сенцова также будет проходить на фестивале, но в рамках программы Горизонты.

Венецианский кинофестиваль 2021: в конкурсной программе три фильма от Украины

Картина Носорог основана на реальных событиях, которые происходили в Украине в 90-х годах. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

Фильм Цензорка

Картина Цензорка совместного производства Украины, Словакии и Чехии рассказывает историю молодой женщины Любы. Ее засудили за убийство своего мужа. После рождения сына она отбывает наказание в одесской колонии. Женщина против того, чтобы ее сын оказался в интернате, когда ему исполнится три года. В колонии Люба встречает Ирину, 40-летнюю женщину, которая работает цензоркою в этой тюрьме. После этого сюжет набирает новые обороты.

Венецианский кинофестиваль 2021: в конкурсной программе три фильма от Украины

Что известно о Венецианский международном кинофестивале

Венецианский кинофестиваль — старейший кинофестиваль в мире, который основали еще в 1932 году. Кстати, инициатором тогда выступил Бенито Муссолини — фашистских диктатор в Италии.

Программа фестиваля:

  • Основной конкурс.
  • Горизонт.
  • Внеконкурсные показы.
  • Венецианская классика.
  • Кинорынок.

Призы на Венецианском кинофестивале

В основном конкурсе вручаются:

  • Золотой лев за лучший фильм.
  • Серебряный лев лучшему режиссеру.
  • Гран-При жюри.
  • Специальный приз жюри.
  • Кубок Вольпи за лучшую женскую роль.
  • Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль.
  • Приз имени Марчелло Мастроянни за лучшее исполнение роли молодым артистом или актрисой.
  • Приз за лучший сценарий.

Призы в секции Горизонт:

  • За лучший фильм.
  • Лучшему режиссеру.
  • Специальный приз жюри.
  • Приз за лучший короткометражный фильм.
  • Специальный приз за инновационный контент.

В секции Венецианская классика:

  • Приз за лучший восстановленный фильм.
  • Приз за лучший документальный фильм о кино.

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