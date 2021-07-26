Венецианский кинофестиваль 2021: в конкурсной программе три фильма от Украины

В конкурсной программе Венецианского кинофестиваля представлены сразу три украинских фильма.

Основной конкурс – Отблеск (Валентин Васянович).

Программа Горизонты — Носорог (Олег Сенцов) и Цензорка (Петер Керекеш).

Венецианский кинофестиваль будет проходить с 1 по 11 сентября.

Полный список лауреатов в секции Основной конкурс:

Параллельные матери, Педро Альмодовар (Испания)

Капитан Волконогов бежал, Наташа Меркулова и Алексей Чупов (Россия)

Мона Лиза и кровавая Луна, Ана Лили Амирпур (США)

На войне, Стефан Бризе (Франция)

Сила собаки, Джейн Кэмпион (США)

America Latina, Дамиано Д’Инноченцо и Фабио Роберто Д’Инноченцо (Италия)

L’évènement, Одри Диван (Франция)

Официальный конкурс, Гастоном Дюпра и Мариано Кон (Испания)

Il buco», Микеланджело Фраммартино (Италия)

Sundown, Мишель Франко (Мексика)

Человеческая комедия, Ксавье Джанноли (Франция)

Незнакомая дочь, Мэгги Джилленхол (США)

Спенсер, Пабло Ларраин (Чили)

Freaks Out, Габриэль Майнетти (Италия)

Qui Rido Io, Марио Мартоне (Италия)

На работе 2, Эрик Матти (Филиппины)

Не оставляй следов, Ян П. Матушинский (Польша)

Холодный расчет, Пол Шредер (США)

Рука Бога, Паоло Соррентино (Италия)

La Caja, Лоренсо Вигас (Венесуэла)

Радостную новость уже успел прокомментировать министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

— Мировая премьера фильма Отблеск Валентина Васяновича пройдет в основном конкурсе. А Носорог Олега Сенцова и Цензорка Петера Керекеша — в программе Горизонты. Фильмы созданы при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры и информационной политики. Верим в успех нашего кинематографа! — отметил Ткаченко.

Фильм Отблеск

Фильм Отблеск от украинского режиссера Валентина Васяновича представлен в Основной программе Венецианского кинофестиваля. Украинская картина будет бороться за главную награду фестиваля — Золотого льва.

По сюжету ленты Отблеск, события разворачиваются во время войны на Востоке Украины. После смерти отчима 10-летний ребенок знакомится ближе со своим настоящим отцом. Ребенок также осознает понятия жизни и смерти, души и тела.

В этой категории Васянович будет бороться с Педро Альмодоваром (Параллельные матери), Полом Шредером (Холодный расчет) и другими.

Фильм Носорог

Премьера украинского фильма Носорог от режиссера Олега Сенцова также будет проходить на фестивале, но в рамках программы Горизонты.

Картина Носорог основана на реальных событиях, которые происходили в Украине в 90-х годах. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

Фильм Цензорка

Картина Цензорка совместного производства Украины, Словакии и Чехии рассказывает историю молодой женщины Любы. Ее засудили за убийство своего мужа. После рождения сына она отбывает наказание в одесской колонии. Женщина против того, чтобы ее сын оказался в интернате, когда ему исполнится три года. В колонии Люба встречает Ирину, 40-летнюю женщину, которая работает цензоркою в этой тюрьме. После этого сюжет набирает новые обороты.

Что известно о Венецианский международном кинофестивале

Венецианский кинофестиваль — старейший кинофестиваль в мире, который основали еще в 1932 году. Кстати, инициатором тогда выступил Бенито Муссолини — фашистских диктатор в Италии.

Программа фестиваля:

Основной конкурс.

Горизонт.

Внеконкурсные показы.

Венецианская классика.

Кинорынок.

Призы на Венецианском кинофестивале

В основном конкурсе вручаются:

Золотой лев за лучший фильм.

Серебряный лев лучшему режиссеру.

Гран-При жюри.

Специальный приз жюри.

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль.

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль.

Приз имени Марчелло Мастроянни за лучшее исполнение роли молодым артистом или актрисой.

Приз за лучший сценарий.

Призы в секции Горизонт:

За лучший фильм.

Лучшему режиссеру.

Специальный приз жюри.

Приз за лучший короткометражный фильм.

Специальный приз за инновационный контент.

В секции Венецианская классика: