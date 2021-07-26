Венецианский кинофестиваль 2021: в конкурсной программе три фильма от Украины

В конкурсной программе Венецианского кинофестиваля представлены сразу три украинских фильма.
- Основной конкурс – Отблеск (Валентин Васянович).
- Программа Горизонты — Носорог (Олег Сенцов) и Цензорка (Петер Керекеш).
Венецианский кинофестиваль будет проходить с 1 по 11 сентября.
Полный список лауреатов в секции Основной конкурс:
- Параллельные матери, Педро Альмодовар (Испания)
- Капитан Волконогов бежал, Наташа Меркулова и Алексей Чупов (Россия)
- Мона Лиза и кровавая Луна, Ана Лили Амирпур (США)
- На войне, Стефан Бризе (Франция)
- Сила собаки, Джейн Кэмпион (США)
- America Latina, Дамиано Д’Инноченцо и Фабио Роберто Д’Инноченцо (Италия)
- L’évènement, Одри Диван (Франция)
- Официальный конкурс, Гастоном Дюпра и Мариано Кон (Испания)
- Il buco», Микеланджело Фраммартино (Италия)
- Sundown, Мишель Франко (Мексика)
- Человеческая комедия, Ксавье Джанноли (Франция)
- Незнакомая дочь, Мэгги Джилленхол (США)
- Спенсер, Пабло Ларраин (Чили)
- Freaks Out, Габриэль Майнетти (Италия)
- Qui Rido Io, Марио Мартоне (Италия)
- На работе 2, Эрик Матти (Филиппины)
- Не оставляй следов, Ян П. Матушинский (Польша)
- Холодный расчет, Пол Шредер (США)
- Рука Бога, Паоло Соррентино (Италия)
- La Caja, Лоренсо Вигас (Венесуэла)
Радостную новость уже успел прокомментировать министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
— Мировая премьера фильма Отблеск Валентина Васяновича пройдет в основном конкурсе. А Носорог Олега Сенцова и Цензорка Петера Керекеша — в программе Горизонты. Фильмы созданы при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры и информационной политики. Верим в успех нашего кинематографа! — отметил Ткаченко.
Фильм Отблеск
Фильм Отблеск от украинского режиссера Валентина Васяновича представлен в Основной программе Венецианского кинофестиваля. Украинская картина будет бороться за главную награду фестиваля — Золотого льва.
По сюжету ленты Отблеск, события разворачиваются во время войны на Востоке Украины. После смерти отчима 10-летний ребенок знакомится ближе со своим настоящим отцом. Ребенок также осознает понятия жизни и смерти, души и тела.
В этой категории Васянович будет бороться с Педро Альмодоваром (Параллельные матери), Полом Шредером (Холодный расчет) и другими.
Фильм Носорог
Премьера украинского фильма Носорог от режиссера Олега Сенцова также будет проходить на фестивале, но в рамках программы Горизонты.
Картина Носорог основана на реальных событиях, которые происходили в Украине в 90-х годах. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.
Фильм Цензорка
Картина Цензорка совместного производства Украины, Словакии и Чехии рассказывает историю молодой женщины Любы. Ее засудили за убийство своего мужа. После рождения сына она отбывает наказание в одесской колонии. Женщина против того, чтобы ее сын оказался в интернате, когда ему исполнится три года. В колонии Люба встречает Ирину, 40-летнюю женщину, которая работает цензоркою в этой тюрьме. После этого сюжет набирает новые обороты.
Что известно о Венецианский международном кинофестивале
Венецианский кинофестиваль — старейший кинофестиваль в мире, который основали еще в 1932 году. Кстати, инициатором тогда выступил Бенито Муссолини — фашистских диктатор в Италии.
Программа фестиваля:
- Основной конкурс.
- Горизонт.
- Внеконкурсные показы.
- Венецианская классика.
- Кинорынок.
Призы на Венецианском кинофестивале
В основном конкурсе вручаются:
- Золотой лев за лучший фильм.
- Серебряный лев лучшему режиссеру.
- Гран-При жюри.
- Специальный приз жюри.
- Кубок Вольпи за лучшую женскую роль.
- Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль.
- Приз имени Марчелло Мастроянни за лучшее исполнение роли молодым артистом или актрисой.
- Приз за лучший сценарий.
Призы в секции Горизонт:
- За лучший фильм.
- Лучшему режиссеру.
- Специальный приз жюри.
- Приз за лучший короткометражный фильм.
- Специальный приз за инновационный контент.
В секции Венецианская классика:
- Приз за лучший восстановленный фильм.
- Приз за лучший документальный фильм о кино.