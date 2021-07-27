Украинская актриса театра и кино Олеся Жураковская рассказала о съемках второго сезона сериала Мама и фидбэке, который получила от зрителей со всего мира.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV звезда призналась, что после премьеры первого сезона ей написало очень много людей, которые рассказывали собственные истории из жизни.

— Я хотела, чтобы сериал посмотрело много людей, но не ожидала, что мамы будут писать мне в социальных сетях. Каждая хотела рассказать свою историю, я выплакала очень много слез. Очень болезненно и страшно то, что переживают женщины, когда ищут своих детей, — рассказала Олеся.

Именно отзывы зрителей и высокие рейтинги стали мотивацией для того, чтобы работать над продолжением сериала.

— Никто не знал, что будет продолжение. Весной мне позвонили, и я очень удивилась. В первом сезоне мы рассказали историю, как и планировали. Но был большой фидбэк, и все постоянно спрашивали, что будет дальше, что будет с этими людьми.

Как оказалось, есть необходимость делать продолжение, чтобы люди увидели историю до конца и услышали слова поддержки. Все ждут, пересматривают серии снова и снова. История кажется очень драматичной, но она получилась у нас светлая, потому что дарит надежду на лучшее, — добавила актриса.

Олеся призналась, что от осознания того, как много людей ждут продолжение сериала, сильно возрастает уровень ответственности.

Во втором сезоне главная героиня ленты продолжит поиски, а ее будут ожидать настоящие испытания. Также в картине появятся и другие герои, которые уже полюбились зрителям.

— Когда я получила сценарий, то не могла оторваться от него ни на секунду. Я ехала в поезде, рано утром схватила его и начала читать. И пока не дочитала, телефон в сторону не отложила. Зрителей ждет очень динамичный сюжет.

Мы оставили главную героиню Нину в ожидании сына и с верой в сердце. Несомненно, она очень устала, потому что это истощает. Кроме этого, мне нравится, что в сериале развиты сюжетные линии и других героев. Что касается детей, которые остаются без родителей и возвращаются травмированными с оккупированных территорий, — мы об этом также будем говорить, — призналась Жураковская.

Актриса отметила, что вся съемочная группа работает в довольно сложном режиме.

— Обычно на съемочной площадке 12 рабочих часов, и у нас нет возможности отложить съемочный период, поэтому мы очень устаем. Хочется чтобы все было искренне, а это требует больших затрат. Нам приходится снимать в жаркий период. Но никто не боится и не останавливается, все двигаются вперед, — заверила Олеся.

По словам Жураковской, популярность драматического сериала Мама свидетельствует о высоком уровне украинского кинематографа.

Кроме этого, вся съемочная команда стремится еще раз напомнить миру о том, что происходит в Украине, кто воюет на территории нашей земли и как страдают люди.

— Я хочу каждому пожелать сил для того, чтобы продолжать свой путь. И я очень хочу, чтобы все мамы нашли своих детей. Я рада, что картина была открыта для показа в YouTube и ее смотрели во всем мире. Кстати, большой отклик был из России. Писали очень хорошие слова и это меня поразило. Мир не идеален, но я надеюсь, что нас услышат и нам удастся достучаться до закрытых сердец, — подытожила Олеся Жураковская.

Напомним, что сериал Мама — это драма, основанная на реальной истории. События ленты разворачиваются на оккупированном Донбассе, а в основе сюжета лежат боль и страдания украинских матерей.

В первом сезоне зрители увидели щемящую историю Нины Петровны, которая отпустила единственного сына на войну. А потом в один из обычных дней женщина узнала, что он попал в плен.

Обстоятельства складываются так, что единственный шанс вернуть своего ребенка — самой отправиться на ее поиски и встретиться с врагом лицом к лицу.