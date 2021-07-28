Экс-участница шоу Танцюють всі Марина Мазепа, которая сыграла главную роль в фильме ужасов Нечестивый, рассказала, как ей удалось добиться успеха и попасть в Голливуд.

Сыграть главное чудовище 24-летней девушке предложил режиссер Эван Спилиотопулос, который снял знаменитые фильмы Книга Джунглей и Король Лев.

— Он в меня поверил, дал много текста и волю самой найти движения. Мы пришли к выводу, что моя героиня будет двигаться как богомол, — говорит Марина.

После съемочного дня Марина снимает жуткий грим и идет по улицам Лос-Анджелеса на кофе. Далее у нее по расписанию тренировка, а затем она отправляется домой к своему парню и двум пушистым котам.

Но за таким насыщенным ритмом жизни и открытой улыбкой скрывается много нелестных воспоминаний.

Марина родом из маленького города Конотоп, который в Сумской области. Стать танцовщицей и покорить Голливуд — это ее детская мечта, которую едва не сломали близкие люди — родители.

— Моя семья не хотела, чтобы я стала танцовщицей. Они думали, что это не профессия, — призналась девушка.

Когда Марина заявила, что после школы хочет поступать в Киевскую эстрадно-цирковую академию, родители выдвинули ей жесткие условия.

— Моя мама поставила ультиматум: если я не буду получать стипендию, то должна вернуться в Конотоп. Я поступила и получила стипендию. Но вместо того, чтобы после уроков наслаждаться вечерами, я оставалась и работала много часов, развивала гибкость, — вспоминает Марина.

Через несколько лет она продемонстрировала свои результаты на телешоу Танцюють всі. А судья проекта Влад Яма тогда еще не предполагал, что дал Марине билет в Голливуд.

— Это была очень большая поддержка, которая помогла мне морально дойти туда, где я сейчас. Поэтому, Влад, спасибо! — говорит Марина.

Сейчас у Марины активный график работы, поэтому в Украину она пока не собирается.

Недавно она закончила съемки в продолжении культовой истории Обитель зла, где сыграла роль главного чудовища — Лизы Тревор. На очереди еще один контракт с Голливудом.

Фото: Марина Мазепа