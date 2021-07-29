Стримминговий сервис Netflix вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для актеров.

Также компания требует тотальной вакцинации для всех участников съемочного процесса.

Компания стала первой крупной киностудией Голливуда, которая решила утвердить для себя новые протоколы, чтобы вернуться к полноценной работе в условиях пандемии коронавируса.

Эти протоколы уже согласовали голливудские профсоюзы, представители крупных кинокомпаний, Альянса продюсеров кино и телевидения, Гильдии киноактеров и другие отраслевые союзы и гильдии.

Первым об этом сообщило издание Deadline, затем его информацию подтвердили Hollywood Reporter и Variety.

Утвержденные протоколы дают возможность компании Netflix сделать обязательной вакцинацию от коронавируса для всех сотрудников съемочных площадок, включая актеров.

Кроме того, если на площадках все участники съемочного процесса будут привиты, санитарно-эпидемиологические требования смягчат.

Исключение оставят лишь те, кто отказывается от прививки по медицинским показаниям, из-за возраста или в соответствии со своими религиозными убеждениями.

Netflix ввел новые правила съемок на фоне распространения штамма Дельта в США.

Ранее из-за этого Соединенные Штаты вернули масочный режим в помещениях, несмотря на хорошие темпы вакцинации.

На прошлой неделе актер Шон Пенн отказался возобновить участие в съемках сериала Gaslit до тех пор, пока не будут привиты все участники съемок и кинопроизводства.