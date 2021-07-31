Компания Netflix выпустит документальный фильм Шумахер о жизни и карьере Михаэля Шумахера 15 сентября. Премьера приурочена к 30-летию дебюта спортсмена в Формуле 1.

Фильм посвящен карьере гонщика — он является обладателем многочисленных рекордов чемпионата мира Формулы-1: по количеству побед за один сезон, быстрых кругов, а также чемпионских титулов подряд. На момент завершения карьеры в 2012 году Михаэль был рекордсменом по количеству побед.

Кинокартина создана в сотрудничестве с семьей Шумахера и содержит интервью с его женой Коринной, братом и другим пилотом Формулы 1 Ральфом, а также двумя его детьми, Джиной и Миком.

— Михаэль Шумахер изменил профессиональный имидж гонщика и установил новые стандарты. В своем стремлении к совершенству он не щадил ни себя, ни свою команду, доведя их до величайших успехов, — заявила Сабина Кем, давний менеджер Шумахера.

Ванесса Неккер, продюсер и режиссер фильма, отметила огромный вклад его жены Коринны, которая рассказала о взлетах и падениях Михаэля без прикрас.

Премьера фильма должна была состояться в 2019 году, но из-за большого количества материалов выход перенесли дважды: на 2020 год, а после — на осень 2021 года.

Источник: Formula1.com