Скарлетт Йоханссон подала иск в суд на Disney из-за Черной вдовы

В четверг, 29 июля, известная актриса Скарлетт Йоханссон подала иск в Высший суд Лос-Анджелеса на медиагиганта Disney. Актриса считает, что компания нарушила условия контракта с ней.

Дело в том, что Disney выпустил одновременно релиз ленты Черная вдова в традиционном кинопрокате и в премиум-доступе онлайн-сервиса Disney+ (за дополнительную плату в $30 для подписчиков).

Однако согласно контракту, фильм обязаны были выпустить сначала только в кинотеатрах, а любые изменения, касающиеся выпуска релиза должны были обсудить с актрисой.

Известно, что Йоханссон играет роль героини Наташи Романофф в новом кинокомиксе Marvel.

Более того, звезда является исполнительным продюсером Черной вдовы. Поэтому она должна была получить гонорары по кассовым сборам.

По данным Wall Street Journal, Скарлет потеряла около около $50 млн из-за решения компании.

Сейчас представители Disney не комментируют эту ситуацию.

В США релиз Черной вдовы состоялся 9 июля 2021 года. Показ фильма в кинотеатрах принес за выходные рекордные $80 млн с начала пандемии, а выход фильма в Disney+ — еще $ 60 млн.

В общем кассовые сборы Черной вдовы составляют более $300 млн.