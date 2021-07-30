Компания Metro-Goldwyn-Mayer выпустила первый официальный трейлер будущей драмы Дом Гуччи.

Основу сюжета взято с книги Сары Гей Форден Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности. В центре сюжета — убийство Маурицио Гуччи, которое произошло в 1995 году.

Фильм приковывает свое внимание благодаря актерскому составу — в него вошли Леди Гага и Адам Драйвер.

Американская певица сыграла Патрицию Реджиани, которая была осуждена за организацию убийства. Адам Драйвер взял на себя роль бывшего мужа и главы модного дома Gucci Маурицио Гуччи. Реджиани пробыла 16 лет в тюрьме за это преступление.

В кинокартине также возьмут участие и другие голливудские актеры. Аль Пачино покажут в роли Альдо Гуччи, а музыканта Джареда Лето — в роли Паоло Гуччи.

Режиссер Ридли Скотт создал Дом Гуччи при сотрудничестве с модным домом Gucci, которым семья Гуччи не владеет с 1993 года.

Режиссер получил доступ к архивам гардероба для дизайна костюмов и реквизиту для фильма.

Премьера фильма запланирована на 24 ноября 2021 года.

Критика фильма от семьи Гуччи

Впрочем, кинокартина уже получила негативные отзывы. Семья Гуччи раскритиковала фильм, заявив, что создатели фильма перешли все границы. Правнучка основателя бренда Gucci раскритиковала и актерский состав. Она возмущена тем, что ее дедушку Альдо Гуччи сыграет Аль Пачино.

Источник: MGM