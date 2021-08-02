В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV украинский режиссер Олег Сенцов назвал три лучших фильма за период независимой Украины.

Атлантида

Это лента Валентина Васяновича, которая рассказывает о жизни Донбасса после будущей победы Украины в войне с Россией.

События разворачиваются в 2025 году, а территория признана непригодной для проживания. Однако на фоне опустошения зарождается любовь, которая меняет не одну жизнь.

— Владимир Васянович — режиссер №1 в Украине. Потому что с 1992 года никто не был на таком уровне. У него есть свой стиль, и к этому он шел очень долго. Это уже пятая его работа, — отметил Олег Сенцов.

Фильм Атлантида получил международную славу и одержал победу на Венецианском кинофестивале в программе Горизонты.

Племя

Уголовно-драматический фильм, который снял Мирослав Слабошпицкий, стал шедевром украинского кино и покорил весь мир.

Лента создана исключительно украинской жестовой речью, без слов, субтитров или закадрового голоса.

В основе сюжета лежит история парня Сергея, который попал в интернат для людей с недостатками слуха. Там все пытаются самоутвердиться за счет унижения и причинения боли другим, поэтому жизнь Сергея оказывается под угрозой.

Донбасс

По словам Олега Сенцова, это сильная работа, которая показывает историю украинского народа. В основе драматического фильма Сергея Лозницы лежат 13 реальных историй, которые произошли на Востоке Украины в разгар военных действий.

Герои картины плавно переходят из одного эпизода в другой, демонстрируя, как война повлияла на все сферы их жизни.

Мировая премьера состоялась на 71-м Каннском международном фестивале, где лента получила приз за лучшую режиссуру в программе Особый взгляд.

Кроме этого, Олег Сенцов рассказал о съемках фильма Носорог, который вошел в конкурсную программу 78-го Венецианского кинофестиваля.

Он признался, что работа над криминальной драмой началась еще в 2012 году, но остановилась из-за ареста режиссера российскими спецслужбами в 2014 году и заключения.

История фильма основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир.

Для съемок режиссер выбрал Кривой Рог. Сюжет основан на реальных событиях, а прототип главного героя — товарищ Сенцова из Крыма, который уехал из полуострова, не приняв аннексию.