Стриминговий сервис Netflix представил трейлер сериала Бумажный дом. Долгожданный пятый сезон будет состоять из 10 эпизодов.

Премьера первой части сериала состоится 3 сентября. А вторую часть ленты зрителям покажут 3 декабря.

В трейлере можно увидеть, что полиция решается на штурм Национального банка Испании, где находятся грабители.

Но несмотря на это, главные герои не собираются сдаваться. Они решают бороться до последнего, поставив на кон собственные жизни.

Также по трейлеру становится понятно, что организатор ограбления Профессор находится в опасности. Очевидно, его задержали.

В пятом сезоне Бумажного дома сыграли Итциар Итуньо, Педро Алонсо, Мигель Эрран, Хайме Лоренте, Энрике Арсе, Эстер Асебо и другие актеры.

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Бумажный дом — это драматический телесериал о преступлениях, который создал Алекс Пена. Премьера состоялась на телеканале Antena 3 в Испании.

После успешного релиза лентой заинтересовался американский стриминговий сервис Netflix, который выкупил права на международный показ.

Сейчас Бумажный дом — один из самых популярных неанглоязычных сериалов на платформе Netflix.

По данным IMDb, в 2020 году лента заняла второе место в рейтинге сериалов среди пользователей сайта.

Фото: Netflix