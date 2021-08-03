24 августа все будут отмечать 30-летие независимости Украины. Это важная дата для каждого из нас, поскольку с получением независимости наше государство перешло на новый этап развития.

В частности, начал совершенствоваться украинский кинематограф, который каждый год радует зрителей качественными фильмами и сериалами.

Накануне праздника актер театра и кино Дмитрий Ступка назвал пять лучших фильмов за период независимой Украины.

Тени незабытых предков

Это мистический триллер с динамичным сюжетом, интригой и неожиданным финалом. Лента перенесет вас в мир магических Карпат, мольфаров, злых духов и темных сил.

Главный герой — 20-летний студент Иван становится причиной исчезновения згарды (гуцульского украшения). Он стремится привлечь к себе внимание девушки и даже не подозревает, что эта кража навсегда изменит его жизнь.

На телах его друзей начинают появляться магические символы, которые были изображены на згарде, профессор университета погибает при загадочных обстоятельствах, а остановить этот водоворот событий может только потомок последнего мольфара, который живет далеко в лесах.

Режиссером ленты выступил Любомир Левицкий, а главным оператором — Марк Эверли, который участвовал в съемках американской саги Сумерки.

Поводырь

В основе исторической драмы лежат истории двух людей: слепого кобзаря, который не может найти покоя после долгих боев, и сына американского инженера, вынужденного бежать.

Вместе они путешествуют по Советской Украине накануне Голодомора, а судьба испытывает их веру и убеждения.

Кроме личных историй главных и второстепенных героев, фильм показывает жестокие реалии жизни того времени. Благодаря ленте Поводырь можно больше узнать об историческом прошлом Украины, а также познать богатство этностиля и культурного наследия.

Режиссером картины выступил Олег Санин, а главные роли исполнили Станислав Боклан, Антон Грин, Александр Кобзарь и Джефф Баррел.

Круты 1918

Эта историческая драма посвящена реальной битве на железнодорожной станции Круты, которая произошла зимой 1918 года. В фильме можно увидеть, как четыре сотни украинских студентов и гимназистов стали на защиту Украины и боролись против многотысячной русской красной гвардии.

Но кроме исторической линии, в ленте отражено трагическую историю двух братьев — Андрея и Алексея Савицких, которые влюбились в одну девушку.

Режиссером картины о героизме, патриотизме и любви стал Алексей Шапарев.

Гнездо Горлицы

Это жизненная история об украинских женщинах, которые отправляются на нелегальные заработки за границу, чтобы прокормить свою семью.

В центре сюжета — Дарина, которая мечтает построить собственный мини-отель и развивать туристический бизнес на Буковине. Она едет на работу в Италию, оставив дома мужа и дочь.

Эта поездка кардинально меняет жизнь ее семьи, а сама Дарина беременеет и оказывается перед нелегким выбором.

Режиссером ленты стал Тарас Ткаченко, а главные роли сыграли Римма Зюбина, Виталий Линецкий и Александра Сизоненко.

Кстати, фильм завоевал главный приз Национального конкурса Одесского международного кинофестиваля в июле 2016 года.

Плохие дороги

Лента состоит из пяти различных новелл, объединенных темой дорог. В основе сюжета лежат события, которые происходят с местными жителями и украинскими военными на Донбассе на фоне российско-украинской войны.

Сценарий Наталья Ворожбит создала на основе документальных историй, которые собирала на Востоке Украины.

Международная премьера состоялась 3 сентября 2020 года на Венецианском кинофестивале, где лента получила награду Verona Film Club Award.

Кстати, по случаю Дня Независимости украинцев ждут четыре выходных подряд. Это прекрасная возможность для отдыха и поездки за границу.

Среди украинцев пользуются спросом такие направления путешествий, как Эгейское и Анталийское побережье Турции, Египет, Черногория, Греция и Португалия. Подробнее об отдыхе на День Независимости Украины — читайте в материале.

Фото: Кино-театр