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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Микола Олефіренко |

С Камиллой Кабельо и феей Билли Портером: вышел трейлер фильма Золушка

Золушка

Киностудии Columbia Pictures и Sony Pictures представили официальный трейлер будущего фильма Золушка. В трехминутном видео показали певицу Камилу Кабельо в главной роли, а также изменения в классической сказке. 

Первая часть трейлера Золушки развивается так, как и следовало ожидать: у Синди трудная жизнь, ужасная мачеха, а в роли гендерно нейтральной феи-крестной появился Билли Портер. Однако как только Золушка встречает своего принца, сюжет начинает отличаться от истории сказки.

Вместо того, чтобы согласиться немедленно сбежать с принцем Робертом, Золушка продвигает свою собственную мечту — стать успешной портнихой. 

В фильме покажут давно известную историю: осиротевшая Золушка живет по воле злой мачехи и сводных сестер, мечтая о лучшем будущем. Когда фея-крестная дает Золушке шанс посетить королевский бал, ее жизнь навсегда меняется.

В кинокартине также снимались Идина Мензель, Билли Портер, Минни Драйвер, Джеймс Корден и Пирс Броснан. Режиссером и сценаристом проекта стала Кэй Кэннон, создавшая трилогию Идеальный голос.

Создание фильма началось еще 2019 году, а после нескольких переносов премьера состоится 3 сентября 2021 года на Amazon Prime.

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Фото: Скрин трейлера Золушка

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