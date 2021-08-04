Киностудии Columbia Pictures и Sony Pictures представили официальный трейлер будущего фильма Золушка. В трехминутном видео показали певицу Камилу Кабельо в главной роли, а также изменения в классической сказке.

Первая часть трейлера Золушки развивается так, как и следовало ожидать: у Синди трудная жизнь, ужасная мачеха, а в роли гендерно нейтральной феи-крестной появился Билли Портер. Однако как только Золушка встречает своего принца, сюжет начинает отличаться от истории сказки.

Вместо того, чтобы согласиться немедленно сбежать с принцем Робертом, Золушка продвигает свою собственную мечту — стать успешной портнихой.

В фильме покажут давно известную историю: осиротевшая Золушка живет по воле злой мачехи и сводных сестер, мечтая о лучшем будущем. Когда фея-крестная дает Золушке шанс посетить королевский бал, ее жизнь навсегда меняется.

В кинокартине также снимались Идина Мензель, Билли Портер, Минни Драйвер, Джеймс Корден и Пирс Броснан. Режиссером и сценаристом проекта стала Кэй Кэннон, создавшая трилогию Идеальный голос.

Создание фильма началось еще 2019 году, а после нескольких переносов премьера состоится 3 сентября 2021 года на Amazon Prime.

Фото: Скрин трейлера Золушка