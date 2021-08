Осень 2021 года удивит киноманов выходом огромного количества кинокартин.

Факты ICTV собрали вместе главные кинопремьеры осени 2021.

Шан-Чи и легенда десяти колец (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

Очередная экранизация комикса Marvel. По сюжету, главный герой Шан-Чи (Симу Лю) попытается разобраться со своим прошлым. Ему предстоит участвовать в боевом турнире за магические артефакты.

Премьеру фильма переносили трижды, но теперь она точно состоится 2 сентября во всем мире.

Злое (Malignant)

Картина создана легендарным мастером хорроров Джеймсом Ваном, который приложил руку к созданию Форсаж 7 и Аквамен. В центре сюжета оказывается девушка по имени Мэдисон (Аннабель Уоллис), которая страдает от кошмаров во сне. Оказывается, что жестокие убийства в ее ночных кошмарах происходили в действительности.

Премьеру ужастика окончательно перенесли с 2020 года на 10 сентября 2021 года.

Веном 2 (Venom: Let There Be Carnage)

Второй фильм осени о киновселенной Marvel. В главной роли — Том Харди, а режиссерское кресло заняла Келли Марсел. Журналист Эдди Брок попытается приспособиться к жизни с инопланетным симбиотом Веномом, а также противостоять новому суперзлодею — Карнажу, который выбрал серийного убийцу как своего носителя.

Изначально премьера фильма была запланирована на октябрь 2020 года. Теперь картина точно появится в украинских кинотеатрах с 16 сентября.

Не время умирать (No Time to Die)

Долгожданный фильм-продолжение о шпионе Джеймсе Бонде появится в прокате 30 сентября. Фильм станет юбилейной 25-й кинокартиной бондианы. В главных ролях — неизменный Дэниел Крейг, а режиссером стал Кэри Фукунага.

По сюжету, Джеймс Бонд наслаждается спокойной жизнью после ухода из МИ-6. Его старый друг Феликс Лейтер просит шпиона найти пропавшего ученого, и эта миссия оказывается намного сложнее, чем ожидалось.

Дюна (Dune)

Очередная экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта. В Украине фильм появится в прокате с 14 октября. Сюжет охватывает половину первой книги вселенной Дюны и повествует о жизни Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который вместе с фрименами должен победить в войне за планету Арракис и ценные ресурсы.

Над фильмом работали с 2016 года, и только в 2021 году кинокартину увидит публика.

Последняя дуэль (The Last Duel)

Последняя дуэль — предстоящий исторический триллер режиссера Ридли Скотта. За сюжет взята история из книги Эрика Джегера Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции. Актерский состав повышает шансы на успех фильма — в кинокартине появятся Мэтт Деймон, Адам Драйвер и Джоди Комер.

В Украине фильм покажут 14 октября.

Хэллоуин убивает (Halloween Kills)

Слэшер американского производства, в котором расскажут о маньяке Майкле Майерсе. Его загнали в заподню Лори Строуд (Джейми Ли Кертис) вместе со своей дочерью Карен и внучкой Эллисон. Убийце удалось выжить и их встреча снова состоится.

Над фильмом работали с 2019 года, а выход перенесли с октября 2020 года на 14 октября 2021 года.

Прошлой ночью в Сохо (Last Night in Soho)

Прошлой ночью в Сохо — фильм ужасов режиссера Эдгара Райта. По сюжету, студентка Элоиза (Томасин МакКензи) оказывается в Лондоне 1960-х в роли начинающей певицы Сэнди (Аня Тейлор-Джой). Девушка понимает, что Лондон прошлого столетия не такой уж и привлекательный.

В Украине фильм покажут 28 октября 2021 года.

Вечные (Eternals)

Хлоя Чжао, обладательница Оскара за артхаусную Землю кочевников, заняла кресло режиссера для фильма Marvel. Сюжет разворачивается после событий картины Мстители: Финал. Вечные — бессмертная раса инопланетян, которые тысячелетиями тайно проживали на Земле. Им предстоит защитить человечество от своих злобных собратьев девиантов.

В фильме снимались Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Лия Макхью, Брайан Тайри Генри, Лорен Ридлофф, Барри Кеоган, Дон Ли, Гил Бирмингем, Сальма Хайек, Кит Харингтон и Анджелина Джоли.

Вечные окажутся в прокате украинских кинотеатров с 4 ноября.

Топ Ган: Мэверик (Top Gun: Maverick)

Продолжение фильма, который вышел 35 лет назад. Над продолжением работал режиссер Джозеф Косински, а в главной роли — неизменный Том Круз. По сюжету, Питер Митчел будет обучать отряд пилотов, среди которых сын его бывшего напарника, погибшего по вине главного героя.

В Украине фильм покажут уже 18 ноября.