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Юлія Захарченко |

Стала известна вторая часть программы 12-го Одесского международного кинофестиваля

Стала известна вторая часть программы 12-го Одесского международного кинофестиваля

С 14 до 31 августа в Одессе пройдет международный кинофестиваль, который в этом году посвящен 30-летию независимости Украины.

Украинская киноакадемия поделилась, что кроме ранее объявленных фильмов, на мероприятии покажут ряд кинолент. Среди них триллер с Беном Уишоу в ролях и сюрреалистическая комедия, в которой сыграла Мишель Пфайффер.

Какие фильмы покажут в программе Фестиваль Фестивалей

  • Титан — режиссер Жулия Дюкурно;
  • Великая свобода — режиссер Себастьян Майз;
  • Ольга — режиссер Эли Граппе;
  • Снега больше не будет — режиссеры Малгожата Шумовская и Михал Енглерт.

Фильмы в программе Гала-Премьеры

  • Наплыв — режиссер Энейл Кария;
  • Любовники — режиссер Николь Гарсия.

Какие ленты представят в Специальном показе

  • Незаметное исчезновение — режиссер Азазел Джейкобс;
  • Год бесконечной бури — режиссеры Джафар Панахи, Энтони Чен, Малик Виттал, Лора Пойтрас, Доминига Сотомайор, Дэвид Ловере и Апичатпонг Вирасетакул;
  • Небеса — режиссер Срджан Драгоевич;
  • Молитва за гетмана Мазепу — режиссер Юрий Ильенко.

В Украинской киноакадемии отметили, что показ этой ленты приурочили к юбилею со дня рождения выдающегося украинского актера театра и кино Богдана Ступки, сыгравшего в фильме главную роль.

В то же время в рамках международного кинофестиваля покажут программу В честь Терри Гиллиама и приключенческую киноленту Мужчина, убивший Дон Кихота.

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Объявлена программа Одесского международного кинофестиваля 2021

Фото: Pexels

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