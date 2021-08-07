С 14 до 31 августа в Одессе пройдет международный кинофестиваль, который в этом году посвящен 30-летию независимости Украины.
Украинская киноакадемия поделилась, что кроме ранее объявленных фильмов, на мероприятии покажут ряд кинолент. Среди них триллер с Беном Уишоу в ролях и сюрреалистическая комедия, в которой сыграла Мишель Пфайффер.
Какие фильмы покажут в программе Фестиваль Фестивалей
- Титан — режиссер Жулия Дюкурно;
- Великая свобода — режиссер Себастьян Майз;
- Ольга — режиссер Эли Граппе;
- Снега больше не будет — режиссеры Малгожата Шумовская и Михал Енглерт.
Фильмы в программе Гала-Премьеры
- Наплыв — режиссер Энейл Кария;
- Любовники — режиссер Николь Гарсия.
Какие ленты представят в Специальном показе
- Незаметное исчезновение — режиссер Азазел Джейкобс;
- Год бесконечной бури — режиссеры Джафар Панахи, Энтони Чен, Малик Виттал, Лора Пойтрас, Доминига Сотомайор, Дэвид Ловере и Апичатпонг Вирасетакул;
- Небеса — режиссер Срджан Драгоевич;
- Молитва за гетмана Мазепу — режиссер Юрий Ильенко.
В Украинской киноакадемии отметили, что показ этой ленты приурочили к юбилею со дня рождения выдающегося украинского актера театра и кино Богдана Ступки, сыгравшего в фильме главную роль.
В то же время в рамках международного кинофестиваля покажут программу В честь Терри Гиллиама и приключенческую киноленту Мужчина, убивший Дон Кихота.