Комедийный боевик Последний наемник, съемки которого проходили преимущественно в Киеве, вошел в десятку самых популярных фильмов на стриминговой платформе Netflix.

Лента собрала наибольшее количество просмотров в мире, а также стала популярной во Франции, Германии и Украине.

Режиссером фильма выступил Давид Шарон, а главную роль сыграл Жан-Клод Ван Дамм.

В центре сюжета — история бывшего агента французской секретной службы, который вынужден забыть о своем пенсионном возрасте и срочно вернуться во Францию.

Там ему придется спасать сына, которого несправедливо обвиняют в незаконной торговле оружием и наркотиками.

Большая часть съемочного процесса фильма Последний наемник проходила в Киеве летом 2020 года.

Ленту снимали в отелях Premier Palace и Fairmont, на улице Константиновской, в ночном клубе Tootsie и других локациях города.

Последний наемник стал первым проектом со значительной украинской составляющей на Netflix: в нем украинская компания-производитель (Apple Tree Vision), техническая команда, а также локации и государственная поддержка через систему налоговых возвратов кешрибейтов.

Партнером Netflix в производстве выступила международная компания Apple Tree Vision.

Недавно клип DJ Shadow, съемки которого проходили в Киеве, признали одним из лучших в мире.

Работа на трек Nobody Speak заняла 20-ю строчку в топ-рейтинге клипов по версии американского издания Rolling Stone. Клип снимали в Украинском доме, расположенном в Киеве.

Над проектом работали американские и украинские специалисты, среди которых кинопроизводитель Radioaktive Film.