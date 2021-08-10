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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Микола Олефіренко |

Ни дома, ни Cadillac: Тарантино в детстве поклялся не давать денег матери

квентін тарантіно

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино рассказал в подкасте The Moment о непростых отношениях с матерью. По словам знаменитости, еще в 12 лет он поклялся никогда не давать матери денег и сдержал слово.

Квентин назвал причину такого радикального решения — в юные годы она всячески пыталась препятствовать его писательской карьере.

Обладатель Оскара рассказал о начале написания сценариев в начальной школе, но учителя были недовольны увлечением, так как мальчик не уделял должное внимание урокам и домашним заданиям.

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Сценарий Капитан Пичфаз и бандит с анчоусами был написан знаменитостью в 12 лет.

— Эта маленькая писательская карьера, которую ты начал… Это дерьмо закончилось, — сказала мать кинорежиссера.

Мать Тарантино была недовольной увлечением сына, постоянно напоминая ему об этом.

— Когда я стану успешным писателем, вы никогда не получите ни цента от моего успеха. Для тебя не будет дома, отпуска и Cadillac. Ты ничего не получишь, — ответил Тарантино во время ссоры.

Режиссер отметил, что продолжает держать свое обещание, и помог ей только в решении проблемы с налогами.

В июне этого года Тарантино рассказал о планах завершить карьеру. Уходить из киноиндустрии режиссер намерен после съемок своего десятого фильма. По его мнению, режиссеры не становятся лучше со временем.

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