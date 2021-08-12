Марго Робби сыграет в новом фильме Уэса Андерсона

Австралийская актриса Марго Робби сыграет в новом фильме американского кинорежиссера Уэса Андерсона.

31-летняя звезда сыграет второстепенную роль. Автором сценария выступит сам Андерсон.

К актерскому составу проекта также присоединились такие голливудские звезды, как Том Хэнкс, Эдриан Броуди, Билл Мюррей и Тильда Суинтон.

Ранее стало известно, что съемочный процесс начнется уже в августе 2021 года.

Декорации к новой картине американского кинематографиста имитируют пустыню, что намекает на ленту в жанре вестерн.

Однако эта информация не подтверждалась, поскольку создатели проекта сохраняют любые детали сюжета в секрете. Дата выхода будущего фильма и название также остаются неизвестными.

Напомним, что Уэсс Андерсон четырехкратный номинант на премию Американской Киноакадемии. Но статуэтки за режиссуру он пока не получил.

Марго Робби стала известной благодаря роли Харли Квинн в ленте Отряд самоубийц.

Она начала свою актерскую карьеру в 17 лет в Австралии, исполнив эпизодическую роль в сериале Отдел убийств. А уже через год попала в каст популярной австралийской мыльной оперы Соседи, которая принесла ей большую популярность на родине.

В 2011 году Марго переехала в США, где получила одну из главных ролей в сериале Пан Американ.