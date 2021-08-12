Судья Україна має талант на телеканале СТБ и украинский хореограф Евгений Кот в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV назвал топ-5 сериалов, которые советует посмотреть каждому.

Миллиарды

Американский драматический сериал, который состоит из пяти сезонов. В сюжете ленты — схватка двух важных фигур в финансовом мире США: успешного бизнесмена Бобби Аксельрода и прокурора Чака Роадса.

Конфликт усложняется тем, что жена прокурора — важный сотрудник в компании магната.

Игра престолов

Нашумевший американский сериал Игра престолов состоит из восьми сезонов. Лента в жанре фантастика, основана на цикле романов Песнь льда и огня Джорджа Мартина.

В сюжете — политические интриги, которые привели к гражданской войне за власть над политическим образованием Семь Королевств.

Сонька Золотая Ручка

12-серийный художественный фильм, в котором рассказывается об известной аферистке и воровке Софье Блювштейн, более известной как Сонька Золотая Ручка. Именно она считалась королевой воровского мира 1870-х годов.

Жизнь и приключения Мишки Япончика

Криминальный сериал, основанный на реальных событиях. В основе сюжета — преступник Миша Винницкий (Мишка Япончик) и его банда, которая грабит зажиточных людей, но не убивает их.

Главный герой наживает себе врагов, влюбляется в девушку и промышляет различные аферы. Кроме того, вокруг него происходит ряд ужасающих событий.

Крепостная

Популярный украинский сериал, который известен далеко за пределами нашей страны.

Сюжет разворачивается во второй половине 1850-х годов вокруг крепостной Катерины Вербицкой. Девушка владеет безупречными манерами и находится на грани двух миров.

В борьбе за свободу и любовь перед ней появляется множество испытаний.