В американском штате Калифорния скончалась Патриция Хичкок О’Коннелл. Актриса была единственной дочерью известного режиссера Альфреда Хичкока.

Смерть Патриция Хичкок наступила вследствие естественных причин. Актрисе было 93 года, у нее остались три дочери.

При жизни Патриция Хичкок сыграла в двух фильмах своего отца. В 1950 году режиссер пригласил дочь на съемки детектива Незнакомцы в поезде.

Уже через 10 лет Патриция Хичкок сыграла одну из ролей в культовом триллере Психо. Она была одноклассницей Джанет Ли, Кэролайн, которая предлагала поделиться своими транквилизаторами.

Впоследствии актриса приняла участие в съемках американского телесериала Альфред Хичкок представляет.

В последний раз на голубых экранах Патриция Хичкок появилась в 1979 году, после чего решила посвятить себя воспитанию детей.

В браке с мужем Джозефом О’Коннелл она прожила более 40 лет: актриса стала вдовой в 1994 году и второй раз не выходила замуж.

Фото: Strangers on a Train