Производство Властелина колец увозят из Новой Зеландии: правительство страны разочарованно

Компания Amazon перевозит производство сериала Властелин колец в Великобританию из Новой Зеландии.

Действие пока что безымянного фэнтезийного эпоса происходит за тысячи лет до событий в книгах Толкина Хоббит и Властелин колец.

Компания заявила, что этот шаг — часть плана по расширению производственных площадей и укреплению присутствия в Великобритании.

К слову, оскароносные фильмы режиссера Питера Джексона Властелин колец и Хоббит также снимались в Новой Зеландии.

Amazon заявила, что работа над первым сезоном шоу будет завершена в Новой Зеландии до того, как производство перейдет в Великобританию.

Вице-президент компании Amazon Studios Вернон Сандерс поблагодарил народ и правительство Новой Зеландии за их гостеприимство и преданность делу, а также за предоставление сериалу Властелин колец невероятного места для начала эпического путешествия.

Министр экономического развития Новой Зеландии Стюарт Нэш сказал, что разочарованно этим решением.

Съемки первого сезона обошлись Amazon в $465 млн. Планируется, что всего будет пять сезонов. Если и остальные сезоны потребуют столько трат, то это сделать Властелин колец самым дорогим сериалом.

Премьера первого сезона шоу запланирована на 22 сентября 2022 года на Amazon Prime Video.