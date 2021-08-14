Американская актриса Эмма Стоун подписала контракт с корпорацией Disney. Согласно документу, обладательница Оскара сыграет главную роль в сиквеле Круэллы.

По данным иностранных СМИ, такая сделка выгодна для обеих сторон. Первая часть киноленты с Эммой Стоун собрала в прокате и на стриминговом сервисе Disney+ более $222 млн.

В настоящее время неизвестно, будут ли показывать вторую Круэллу в кинотеатрах, или же фильм будет доступен только для просмотра на интернет-сервисе Disney+.

Слухи о намерении Disney снять сиквел Круэллы ходили еще в начале лета. Главную роль в первом фильме сыграла обладательница Оскара Эмма Стоун.

Во время выхода трейлера киноленты актриса была на восьмом месяце беременности, а в марте этого года Эмма Стоун родила дочь.

События первого фильма происходят в Лондоне 1970-х годов. Круэлла Де Виль — самая известная воровка в Британии, которая похищала далматинцев, а также была помешана на моде.